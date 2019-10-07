Назву клубу УПЛ на їх стадіоні замінили на лайливе слово: фото 18+
У Дніпрі продовжується протистояння вболівальників, які виступають проти СК "Дніпро-1". Цього разу вони змінили логотип команди на стадіоні та клубному автобусі.
Фанати змінили назву команди "Дніпро-1" на "Лайно-1", підпис "спортивний клуб" на "спортивну аферу", а посередині логотипу використали символічне зображення лайна. Зображення були нанесені на стадіоні, а також на автобусі.
Фанати наклеїли логотип з лайном на автобус
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Варто зазначити, що вболівальники у Дніпрі не вперше виступають проти СК "Дніпро-1". Перед матчем з "Карпатами", який відбувся 20 вересня, на рекламних бігбордах в місті теж замінили логотип команди на зображення лайна.
Вболівальники заклеїли логотип "Дніпро-1" емодзі лайна
А під час матчу збірної України в Дніпрі на стадіоні вивісили банер "УЄФА, "Дніпро-1" – афера Коломойського".
Банер на матчі збірної України в Дніпрі
Як відомо, Ігор Коломойський раніше був власником футбольного клубу "Дніпро". У 2017 році за підсумками сезону "Дніпро" вилетів у Першу лігу, зайнявши 11-е місце в турнірній таблиці. У ФІФА наклали санкції на команду та понизили дніпрян ще на один дивізіон через фінансові заборгованості. На сезон 2019-2020 команда навіть не заявилася в аматорський чемпіонат. Водночас було створено СК "Дніпро-1", який наразі виступає в УПЛ.
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