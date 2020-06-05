НБА 2019/2020: затверджено дату рестарту ліги і кількість команд
Сезон НБА 2019/2020 офіційно буде дограний. Рада керуючих НБА затвердила план по відновленню сезону-2019/20 за участю 22 баскетбольних команд.
Сезон буде відновлено 31 липня
Як повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровскі, план був прийнятий переважною більшістю голосів (29-1).
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Сезон-2019/20 буде відновлено 31 липня на базі парку розваг "Діснейуорлд" в Орландо, штат Флорида.
У дограванні сезону візьмуть участь 22 команди. Крім 16 команд, які перебували в зоні плей-офф на момент припинення сезону, в рестарті сезону візьмуть участь "Новий Орлеан", "Портленд", "Фінікс", "Сакраменто", "Сан-Антоніо" і "Вашингтон".
За "Сакраменто" виступає український баскетболіст Олексій Лень.
Кожен клуб проведе ще по 8 матчів в регулярному чемпіонаті для визначення підсумкової таблиці.
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Якщо за підсумками регулярного чемпіонату між 8-м і 9-м місцем в таблиці різниця становитиме менше, аніж 4 перемоги, буде проведено додатковий турнір між ними.
Для виходу в плей-офф команді з 8-го місця необхідно перемогти 1 раз, команді з 9-го – двічі.
Очікується, що сезон 2019/20 буде завершено до 12 жовтня.