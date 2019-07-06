НБА: головні переходи 2019

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Кевін Дюрант
Кевін Дюрант / з відкритих джерел

У НБА триває літнє міжсезоння, під час якого відбуваються переходи баскетболістів. Найгучнішим став перехід Леонарда Кавая у "Лос-Анджелес".

Східна конференція

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Атланта Гоукс

Чендлер Парсонс (перейшов з Мемфіс Ґріззліс)

Бостон Селтікс

Кемба Уокер (покинув Шарлотт Хорнетс)

Енес Кантер (покинув Портленд)

Даніель Тайс (перепідписав контракт)

Бред Уонамейкер (підписав річний контракт)

Бруклін Нетс

Кевін Дюрант (перейшов з Голден Стейт)

Кайрі Ірвінг (перейшов з Бостона)

Деандре Джордан (перейшов з Далласу)

Гарретт Темпл (перейшов з Лос-Анджелес Кліпперс)

Вілсон Чендлер (перейшов з Лос-Анджелес Кліпперс)

Шарлотт Хорнетс

Террі Розьє (перейшов з Бостона)

Чикаго Буллс

Томаш Саторанський (перейшов з Вашингтон Візардс)

Таддеус Янг (перейшов з Індіани Пейсерс)

Райан Арчідиаконоу (вільний агент)

Люк Корнет (підписав дворічний контракт)

Детройт Пістонс

Маркіфф Морріс (перейшов з Оклахоми-Сіті Тандер)

Деррік Роуз (перейшов з Міннесоти Тімбервулвз)

Тім Фрейзер (перейшов з Нью-Орлеан Пеліканс)

Індіана Пейсерс

Малкольм Брогдон (перейшов з Мілуокі Бакс)

Джеремі Лемб (перейшов з Шарлотт Хорнетс)

Едмонд Самнер (підписав трирічний контракт)

Тімоти Джон Макконнелл (перейшов з Філадельфії Севенті-Сіксерс)

Маямі Хіт

Джиммі Батлер (перейшов з Філадельфії Севенті-Сіксерс)

Мілуокі Бакс

Кріс Міддлтон (повернувся в Мілуокі)

Робін Лопес (перейшов з Чикаго Булз)

Джордж Хілл (перейшов з Клівленд Кавальєрс)

Уеслі Меттьюз (перейшов з Індіани Пейсерс)

Нью-Йорк Нікс

Боббі Портіс (перейшов з Вашингтон Візардс)

Реджі Буллок (підписав дворічний контракт)

Вейн Еллінгтон (підписав дворічний контракт)

Орландо Меджик

Нікола Вучевич (перепідписав контракт на 4 роки)

Терренс Росс (перепідписав контракт на 4 роки)

Майкл Картер-Уильямс (перейшов з Х'юстон Рокетс)

Філадельфії Севенті-Сіксерс

Ел Хорфорд (перейшов як вільний агент)

Тобайс Харріс (перейшов з Лос-Анджелес Кліпперс)

Майк Скотт (перепідписав контракт на два роки)

Кайл О’Куінн (підписав річний контракт)

Джеймс Енніс (перейшов з Х'юстон Рокетс)

Рауль Нето (перейшов як вільний агент)

Вашингтон Візардсс

Томас Браянт (перепідписав контракт на три роки)

Айзея Томас (перейшов як вільний агент)

Західна конференція

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Даллас Маверікс

Крістапс Порзінгіс (перепідписав контракт на 5 років)

Бобан Марьянович (підписав дворічний контракт)

Дуайт Пауелл (перепідписав контракти на 3 роки)

Хосе Хуан Бареа (перепідписав контракт)

Максі Клебер (перепідписав контракт на 4 роки)

Сет Каррі (повертається у команду)

Доріан Фінні-Сміт (перепідписав контракти на 3 роки)

Денвер Наггетс

Джамал Мюррей (перепідписав контракт на 5 років)

Голден Стейт Ворріорс

Кевон Луні (підписав контракт на 3 роки)

Расселл Д’Анджело (перейшов з Бруклін Нетс)

Клей Томпсон (перепідписав контракт на 5 років)

Х'юстон Рокетс

Джеральд Грін (перепідписав контракт)

Даніел Хаус (перепідписав контракт)

Остін Ріверс (підписав контракт на 2 роки)

Лос-Анджелес Кліпперс

Кавай Леонард (перейшов як вільний агент)

Пол Джордж (перейшов з Оклахоми-Сіті)

Патрік Беверлі (підписав трирічний контракт)

Родни Макгрудер (підписав трирічний контракт)

Лос-Анджелес Лейкерс

Трой Деніелс (перейшов як вільний агент)

Джаред Дадлі (перейшов з Бруклін Нетс)

Денні Грін (перейшов з Торонто Репторс)

Ентоні Девіс (перейшов з Нью-Орлеан Пеліканс)

Мемфіс Ґріззліс

Андре Ігудала (перейшов з Голден Стейт)

Йонас Валанчюнас (перепідписав контракт на 3 роки)

Міннесоти Тімбервулвз

Ноа Вонле (підпише контракт на рік)

Джейк Лейман (підпише контракт на 3 роки)

Нью-Орлінс Пеліканс

Даріус Міллер (підписав контракт на 2 роки)

Оклахоми-Сіті Тандер

Нерленс Ноел (підписав новий контракт)

Фінікс Санс

Рікі Рубіо (переходить з Юти Джаз)

Кайл Корвер (перейшов з Мемфіс Ґріззліс)

Портленд Трейл-Блейзерс

Даміан Ліллард (підпише контракт на 4 роки)

Родні Худ (підпише контракт на 2 роки)

Ентоні Толлівер (підписав контракт на один рік)

Сакраменто Кінгз

Харрісон Барнс (підписав новий контракт)

Сан-Антоніо Сперс

Руді Гей (підпише контракт на 2 роки)

Юта Джаз

Джефф Грін (підписав контракт на 1 рік)

Майк Конлі (перейшов з Мемфіс Ґріззліс)

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Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол NBA
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