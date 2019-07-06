НБА: головні переходи 2019
У НБА триває літнє міжсезоння, під час якого відбуваються переходи баскетболістів. Найгучнішим став перехід Леонарда Кавая у "Лос-Анджелес".
Східна конференція
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Атланта Гоукс
Чендлер Парсонс (перейшов з Мемфіс Ґріззліс)
Бостон Селтікс
Кемба Уокер (покинув Шарлотт Хорнетс)
Енес Кантер (покинув Портленд)
Даніель Тайс (перепідписав контракт)
Бред Уонамейкер (підписав річний контракт)
Бруклін Нетс
Кевін Дюрант (перейшов з Голден Стейт)
Кайрі Ірвінг (перейшов з Бостона)
Деандре Джордан (перейшов з Далласу)
Гарретт Темпл (перейшов з Лос-Анджелес Кліпперс)
Вілсон Чендлер (перейшов з Лос-Анджелес Кліпперс)
Шарлотт Хорнетс
Террі Розьє (перейшов з Бостона)
Чикаго Буллс
Томаш Саторанський (перейшов з Вашингтон Візардс)
Таддеус Янг (перейшов з Індіани Пейсерс)
Райан Арчідиаконоу (вільний агент)
Люк Корнет (підписав дворічний контракт)
Детройт Пістонс
Маркіфф Морріс (перейшов з Оклахоми-Сіті Тандер)
Деррік Роуз (перейшов з Міннесоти Тімбервулвз)
Тім Фрейзер (перейшов з Нью-Орлеан Пеліканс)
Індіана Пейсерс
Малкольм Брогдон (перейшов з Мілуокі Бакс)
Джеремі Лемб (перейшов з Шарлотт Хорнетс)
Едмонд Самнер (підписав трирічний контракт)
Тімоти Джон Макконнелл (перейшов з Філадельфії Севенті-Сіксерс)
Маямі Хіт
Джиммі Батлер (перейшов з Філадельфії Севенті-Сіксерс)
Мілуокі Бакс
Кріс Міддлтон (повернувся в Мілуокі)
Робін Лопес (перейшов з Чикаго Булз)
Джордж Хілл (перейшов з Клівленд Кавальєрс)
Уеслі Меттьюз (перейшов з Індіани Пейсерс)
Нью-Йорк Нікс
Боббі Портіс (перейшов з Вашингтон Візардс)
Реджі Буллок (підписав дворічний контракт)
Вейн Еллінгтон (підписав дворічний контракт)
Орландо Меджик
Нікола Вучевич (перепідписав контракт на 4 роки)
Терренс Росс (перепідписав контракт на 4 роки)
Майкл Картер-Уильямс (перейшов з Х'юстон Рокетс)
Філадельфії Севенті-Сіксерс
Ел Хорфорд (перейшов як вільний агент)
Тобайс Харріс (перейшов з Лос-Анджелес Кліпперс)
Майк Скотт (перепідписав контракт на два роки)
Кайл О’Куінн (підписав річний контракт)
Джеймс Енніс (перейшов з Х'юстон Рокетс)
Рауль Нето (перейшов як вільний агент)
Вашингтон Візардсс
Томас Браянт (перепідписав контракт на три роки)
Айзея Томас (перейшов як вільний агент)
Західна конференція
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Даллас Маверікс
Крістапс Порзінгіс (перепідписав контракт на 5 років)
Бобан Марьянович (підписав дворічний контракт)
Дуайт Пауелл (перепідписав контракти на 3 роки)
Хосе Хуан Бареа (перепідписав контракт)
Максі Клебер (перепідписав контракт на 4 роки)
Сет Каррі (повертається у команду)
Доріан Фінні-Сміт (перепідписав контракти на 3 роки)
Денвер Наггетс
Джамал Мюррей (перепідписав контракт на 5 років)
Голден Стейт Ворріорс
Кевон Луні (підписав контракт на 3 роки)
Расселл Д’Анджело (перейшов з Бруклін Нетс)
Клей Томпсон (перепідписав контракт на 5 років)
Х'юстон Рокетс
Джеральд Грін (перепідписав контракт)
Даніел Хаус (перепідписав контракт)
Остін Ріверс (підписав контракт на 2 роки)
Лос-Анджелес Кліпперс
Кавай Леонард (перейшов як вільний агент)
Пол Джордж (перейшов з Оклахоми-Сіті)
Патрік Беверлі (підписав трирічний контракт)
Родни Макгрудер (підписав трирічний контракт)
Лос-Анджелес Лейкерс
Трой Деніелс (перейшов як вільний агент)
Джаред Дадлі (перейшов з Бруклін Нетс)
Денні Грін (перейшов з Торонто Репторс)
Ентоні Девіс (перейшов з Нью-Орлеан Пеліканс)
Мемфіс Ґріззліс
Андре Ігудала (перейшов з Голден Стейт)
Йонас Валанчюнас (перепідписав контракт на 3 роки)
Міннесоти Тімбервулвз
Ноа Вонле (підпише контракт на рік)
Джейк Лейман (підпише контракт на 3 роки)
Нью-Орлінс Пеліканс
Даріус Міллер (підписав контракт на 2 роки)
Оклахоми-Сіті Тандер
Нерленс Ноел (підписав новий контракт)
Фінікс Санс
Рікі Рубіо (переходить з Юти Джаз)
Кайл Корвер (перейшов з Мемфіс Ґріззліс)
Портленд Трейл-Блейзерс
Даміан Ліллард (підпише контракт на 4 роки)
Родні Худ (підпише контракт на 2 роки)
Ентоні Толлівер (підписав контракт на один рік)
Сакраменто Кінгз
Харрісон Барнс (підписав новий контракт)
Сан-Антоніо Сперс
Руді Гей (підпише контракт на 2 роки)
Юта Джаз
Джефф Грін (підписав контракт на 1 рік)
Майк Конлі (перейшов з Мемфіс Ґріззліс)
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