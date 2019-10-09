НБА може втратити 4 мільярди доларів через скандал у Китаї

Ситуація навколо скандалу між НБА та Китаєм поки не вирішена. Ліга може втратити один з найбільших іноземних ринків.

Що за скандал між НБА та Китаєм?

Нагадаємо, все розпочалося з того, що генеральний менеджер команди НБА "Х'юстон Рокетс" Деріл Морі підтримав протестувальників у Гонконзі. В Китаї через це висловили протест. Однак представник НБА підтримав право вільно висловлюватися гравців та членів команди. У Китаї це сприйняли зовсім інакше, через що розпочався бойкот.

Більше про це: Твіт менеджера команди НБА про протести у Гонконзі спровокував масовий скандал в Китаї

Які втрати?

Це призвело до того, що компанія Tencent, яка купила права на показ матчів НБА в Китаї за 1,5 мільярда доларів, відмовилася показувати передсезонні ігри. А загалом в сервісі запропонували своїм клієнтам, які купили підписку на матчі "Х'юстона", безкоштовно змінити на її інші команди НБА.

Водночас Nike прибрала зі своїх китайських магазинів форму "Х'юстона" з продажу.

After Daryl Morey's 'Free HK' tweet, not only Chinese businesses banned Rockets: In the Chinese version of Nike website, Houston Rockets is lost. When you type/click 'Houston Rockets' in the search bar, the results are Miami Heats, whose name in Chinese is similar with Rockets. pic.twitter.com/Rw0PM06dmL — Titan Sports Plus (@titan_plus) October 7, 2019

Співпрацю з цією командою вже призупинили деякі китайські компанії.

The NBA and Houston Rockets lose more sponsors and partners in China. The list keeps getting longer...



Li Ning

Anta Sports

C-Trip

Tencent

Master Kong

Mengniu Dairy

Luckin Coffee

Ctrip

Shanghai Pudong Development Bankhttps://t.co/PxfkQUb6f2 — David Ingles (@DavidInglesTV) October 9, 2019

Компанія Fadeaway World оцінила китайський ринок НБА в 4 мільярди доларів. Для прикладу, сьомий матч фінальної серії НБА дивився 21 мільйон китайців у прямому ефірі. Тож якщо конфлікт не вдасться вирішити, то ліга просто втратить ці гроші. Не всі одразу, але відтік прихильників буде значний. Адже "Х'юстон" була друга за популярністю команда в Китаї через те, що свого часу там грав легендарний Яо Мін.

Справа дійшла до того, що в Китаї затримали місцевого мешканця, фаната команди "Х'юстон", який у соцмережі погрожував спалити прапор КНР.

A 25-year-old Houston Rockets fan in China was arrested after threatening to burn the Chinese flag in protest at the ongoing dispute between Beijing and the NBA team https://t.co/EMBOXsduqD — CNN (@CNN) October 9, 2019

Чому в Китаї так образилися на "Х'юстон Рокест"

Ситуацію прояснив новий власник "Бруклін Нетс" — китайський мільярдер Джозеф Цай. Все через те, як в Китаї оцінюють ситуацію з протестами в Гонконзі.

"Чи існує проблема в тому, що люди можу вільно висловлювати свою думку? Ця свобода — частина американської цінності, а НБА прогресивно надає гравцям і іншим співробітникам право висловлюватися з різних питань. Проблема в тому, що в деяких країнах є певні теми, говорити про які небезпечно, і це може привести до неприємних наслідків. Підтримка сепаратистів в Китаї — одна з таких тем, причому не тільки для уряду, але і для громадян Китаю. Західні ЗМІ часто ігнорують той факт, що китайська нація єдина, коли розмова заходить про територіальну цілісність країни. Це не підлягає дискусії.

Китай зазнавав нападів різних країн, включаючи Великобританію і Японію. В результаті Гонконг відійшов до британців як колонія. У китайській психології є особливий пункт, коли мова йде про розподіл території країни. Коли зачіпають тему сепаратистів, в Китаї відчувають сором і гнів через іноземну окупацію. Ось чому твіт Деріла Морі так вплинув на відносини НБА і Китаю. Я не знайомий з ним, але впевнений, що він відмінний менеджер, я вірю у вибачення з його боку і слова про те, що він не володів достатньою інформацією з цього питання. Але наслідки інциденту будуть відчуватися ще дуже довго", — написав Джозеф Цай.