НБА може втратити 4 мільярди доларів через скандал у Китаї
Ситуація навколо скандалу між НБА та Китаєм поки не вирішена. Ліга може втратити один з найбільших іноземних ринків.
Що за скандал між НБА та Китаєм?
Нагадаємо, все розпочалося з того, що генеральний менеджер команди НБА "Х'юстон Рокетс" Деріл Морі підтримав протестувальників у Гонконзі. В Китаї через це висловили протест. Однак представник НБА підтримав право вільно висловлюватися гравців та членів команди. У Китаї це сприйняли зовсім інакше, через що розпочався бойкот.
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Які втрати?
Це призвело до того, що компанія Tencent, яка купила права на показ матчів НБА в Китаї за 1,5 мільярда доларів, відмовилася показувати передсезонні ігри. А загалом в сервісі запропонували своїм клієнтам, які купили підписку на матчі "Х'юстона", безкоштовно змінити на її інші команди НБА.
Водночас Nike прибрала зі своїх китайських магазинів форму "Х'юстона" з продажу.
Співпрацю з цією командою вже призупинили деякі китайські компанії.
Компанія Fadeaway World оцінила китайський ринок НБА в 4 мільярди доларів. Для прикладу, сьомий матч фінальної серії НБА дивився 21 мільйон китайців у прямому ефірі. Тож якщо конфлікт не вдасться вирішити, то ліга просто втратить ці гроші. Не всі одразу, але відтік прихильників буде значний. Адже "Х'юстон" була друга за популярністю команда в Китаї через те, що свого часу там грав легендарний Яо Мін.
Справа дійшла до того, що в Китаї затримали місцевого мешканця, фаната команди "Х'юстон", який у соцмережі погрожував спалити прапор КНР.
Чому в Китаї так образилися на "Х'юстон Рокест"
Ситуацію прояснив новий власник "Бруклін Нетс" — китайський мільярдер Джозеф Цай. Все через те, як в Китаї оцінюють ситуацію з протестами в Гонконзі.
"Чи існує проблема в тому, що люди можу вільно висловлювати свою думку? Ця свобода — частина американської цінності, а НБА прогресивно надає гравцям і іншим співробітникам право висловлюватися з різних питань. Проблема в тому, що в деяких країнах є певні теми, говорити про які небезпечно, і це може привести до неприємних наслідків. Підтримка сепаратистів в Китаї — одна з таких тем, причому не тільки для уряду, але і для громадян Китаю. Західні ЗМІ часто ігнорують той факт, що китайська нація єдина, коли розмова заходить про територіальну цілісність країни. Це не підлягає дискусії.
Китай зазнавав нападів різних країн, включаючи Великобританію і Японію. В результаті Гонконг відійшов до британців як колонія. У китайській психології є особливий пункт, коли мова йде про розподіл території країни. Коли зачіпають тему сепаратистів, в Китаї відчувають сором і гнів через іноземну окупацію. Ось чому твіт Деріла Морі так вплинув на відносини НБА і Китаю. Я не знайомий з ним, але впевнений, що він відмінний менеджер, я вірю у вибачення з його боку і слова про те, що він не володів достатньою інформацією з цього питання. Але наслідки інциденту будуть відчуватися ще дуже довго", — написав Джозеф Цай.