НБА: "Торонто" неочікувано переміг "Мілуокі" на виїзді та вийшов вперед у фінальній серії Сходу

5 Читать новость на русском
"Торонто" переміг "Мілуокі" на виїзді
"Торонто" переміг "Мілуокі" на виїзді / twitter Milwaukee Bucks

"Торонто" та "Мілуокі" визначають сильнішого у Східній конференції НБА. Після чотирьох зіграних матчів та рахунку 2:2, серія знову повернулася до "Мілуокі". Та перемогти вдома "Бакс" не вдалося.

Для "Мілуокі" все розпочалося добре. Команда захопила ініціативу, та вже у першій чверті довела розрив у рахунку до двозначного. Однак у другій чверті "Торонто" вдався ривок, і вся перевага зійшла нанівець.

Це треба побачити: Опубліковано підбірку найкурйозніших моментів НБА від Shaqtin’ a Fool

Рівна гра продовжилася і після великої перерви. Тож все мало вирішуватися у четвертій чверті. Тут вже успіх був на стороні гостей. "Допомогла" у цьому і травма лідера "Мілуокі" Янніса Адетокунбо – він травмував гомілковостопний суглоб незадовго до кінця матчу. Але за рахунку 97:100 вийшов на майданчик допомогти своїй команді. Та нічого вдіяти не зміг. 

У підсумку перемога "Торонто", яка дозволила команді вийти вперед у серії. Тепер наступний матч відбудеться на їх майданчику. І у випадку перемоги, саме вони зіграють у фіналі плей-офф НБА проти "Голден Стейт".

Мілуокі – Торонто 99:105 (32:22, 17:24, 26:26, 24:33). Рахунок у серії 2:3

Варто зазначити, що у цьому матчі Кавай Леонард з "Торонто" набрав 35 очок (закинув 5 з 8 триочкових), а також зробив 9 передач та 7 підбирань. Його партнер Паскаль Сіакам набрав лише 14 очок, але зробив 13 підбирань.

Адетокунбо ж за матч набрав 24 очки, до яких додав 6 передач та 6 підбирань. Малкольм Брогдон же оформив дабл-дабл – 18 очок та 11 підбирань.

blog_ava
Зеленський, Путін, референдум: про які переговори із Росією ідеться та чому це всіх обурює
сьогодні
3360
Теги: Спорт Баскетбол Новини Спорту
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Атлетіко" офіційно покидає чергова легенда клубу
23 травня 16:48 "Атлетіко" офіційно покидає чергова легенда клубу
525
Ретро дня – сльози Каньїсареса та неймовірний Кан: драматичний фінал Ліги чемпіонів 2001 (відео)
23 травня 13:22 Ретро дня – сльози Каньїсареса та неймовірний Кан: драматичний фінал Ліги чемпіонів 2001 (відео)
396
Чарівна Світоліна попозувала на фоні Ейфелевої вежі: фото
22 травня 21:57 Чарівна Світоліна попозувала на фоні Ейфелевої вежі: фото
2535
"Боруссія" Д оформила ще один гучний трансфер гравця збірної Німеччини: фото
22 травня 19:20 "Боруссія" Д оформила ще один гучний трансфер гравця збірної Німеччини: фото
459
"Львів" у більшості не зумів дотиснути "Зорю": відео
22 травня 18:52 "Львів" у більшості не зумів дотиснути "Зорю": відео
502
Новини
Більше новин
Залиште відгук