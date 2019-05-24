НБА: "Торонто" неочікувано переміг "Мілуокі" на виїзді та вийшов вперед у фінальній серії Сходу

"Торонто" та "Мілуокі" визначають сильнішого у Східній конференції НБА. Після чотирьох зіграних матчів та рахунку 2:2, серія знову повернулася до "Мілуокі". Та перемогти вдома "Бакс" не вдалося.

Для "Мілуокі" все розпочалося добре. Команда захопила ініціативу, та вже у першій чверті довела розрив у рахунку до двозначного. Однак у другій чверті "Торонто" вдався ривок, і вся перевага зійшла нанівець.

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Рівна гра продовжилася і після великої перерви. Тож все мало вирішуватися у четвертій чверті. Тут вже успіх був на стороні гостей. "Допомогла" у цьому і травма лідера "Мілуокі" Янніса Адетокунбо – він травмував гомілковостопний суглоб незадовго до кінця матчу. Але за рахунку 97:100 вийшов на майданчик допомогти своїй команді. Та нічого вдіяти не зміг.

У підсумку перемога "Торонто", яка дозволила команді вийти вперед у серії. Тепер наступний матч відбудеться на їх майданчику. І у випадку перемоги, саме вони зіграють у фіналі плей-офф НБА проти "Голден Стейт".

Мілуокі – Торонто 99:105 (32:22, 17:24, 26:26, 24:33). Рахунок у серії 2:3

Варто зазначити, що у цьому матчі Кавай Леонард з "Торонто" набрав 35 очок (закинув 5 з 8 триочкових), а також зробив 9 передач та 7 підбирань. Його партнер Паскаль Сіакам набрав лише 14 очок, але зробив 13 підбирань.

Адетокунбо ж за матч набрав 24 очки, до яких додав 6 передач та 6 підбирань. Малкольм Брогдон же оформив дабл-дабл – 18 очок та 11 підбирань.