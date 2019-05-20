НБА: "Торонто" вирвав перемогу над "Мілуокі" у другому овертаймі фіналу Сходу (відео)

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"Торонто" перемогли "Мілуокі" у третьому матчі фіналу Сходу
"Торонто" перемогли "Мілуокі" у третьому матчі фіналу Сходу / twitter Toronto Raptors

Третій матч серії між "Торонто" та "Мілуокі" відбувся в Канаді. Попередні дві гри виграли "Бакс", тож "Торонто" требу було скорочувати відставання у фіналі Східної конференції НБА.

"Торонто" з початку матчу захопило ініціативу. І першу чверть виграло з різницею +9. Але "Мілуокі" раз за разом скорочували цей відрив. І вже у четвертій чверті навіть зрівняли рахунок. Та "Торонто" таки зуміло вийти вперед на +5. Однак втримати цю перевагу "Репторс" не зуміли – точний штрафний кидок та дві атаки – і фінальна сирена зафіксувала нічийний результат.

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Переможця третього матчу довелося визначати в овертаймі. Але одного командам виявилося замало, і вони зіграли два овертайми. Там вже "Торонто" зусиллями Кавая Леонарда дотис суперників.

Торонто – Мілуокі 118:112 2OT (30:21, 28:30, 19:24, 19:21, 22:16). Рахунок у серії 1:2

Сам Леонард у цьому матчі набрав 36 очок та зробив 9 підбирань. Він провів на майданчику 52 хвилини. Дубль-дубль у "Репторс" оформили Паскаль Сіакам (25 очок та 11 підбирань) та Марк Газоль (16 очок та 12 підбирань).

Найбільше ж підбирань у матчі зробив Янніс Адетокунбо – аж 23. Але баскетболіст "Мілуокі" набрав лише 12 очок, до яких додав 7 передач.

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Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол
Джерело: 24 канал
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