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НБА: український баскетболіст Олексій Лень допоміг своїй команді перемогти – відео

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Олексій Лень / therunnersports.com

Український центровий Олексій Лень зіграв черговий матч у складі клубу НБА "Сакраменто Кінгз". Українець відзначився вдалими діями у матчі, що допомогло його команді здобути перемогу у зустрічі.

Український центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень з 6 набраними очками в активі допоміг свої команді перемогти "Мемфіс Гріззліс" – 104:101.

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У матчі українець відіграв трохи більше 16-ти хвилин в поєдинку, за які встиг ще зробити 7 підбирань, 3 передачі, 1 перехоплення та 1 блок.

Відеоогляд матчу дивіться відео:

"Сакраменто Кінгз" в даний момент займає 11-е місце Західної конференції НБА.

У наступній грі, 2 березня, команда українця зустрінеться з клубом "Детройт Пістонз" іншого українського баскетболіста Святослава Михайлюка. 

Додамо, що український баскетболіст Олексій Лень зіграв дебютний матч за команду НБА "Сакраменто Кінгс".

Це вже третя команда Леня у його заокеанській кар'єрі – раніше український центровий виступав за "Фінікс Санс" та "Атланту Хоукс". Цьогоріч за умовами свого контракту українець заробить в НБА 4,1 мільйона доларів.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Олексій Лень NBA Баскетбол
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