"Не думаю, що він може з ними впоратися": відомий боксер назвав суперників, які зупинять Усика

Битий Олександром Усиком британець Тоні Белью скептично ставиться до шансів українця в суперважкій вазі. Белью назвав боксерів, яких Усику не до снаги перемогти.

В інтерв'ю talkSPORT Тоні назвав Олександра Усика найкращим боксером, з яким він бився за професійну кар'єру. Усик нокаутував британця 10 листопада 2018 року.

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Британець назвав Усика феноменальним боксером у плані спритності рук і роботи ніг.

Він блискучий боєць і відмінний хлопець. Усик домінував у важкій вазі і хоче повторити успіх в суперважкій вазі,

– сказав Тоні.

Белью вважає, що Усик – це реальна загроза для боксерів суперважкого дивізіону.

Та водночас Тоні, який завершив кар'єру після поразки Усику, переконаний, що українцю не вдасться перемогти Ентоні Джошуа або Тайсона Ф'юрі.

Я не думаю, що він може з ними впоратися. Це єдине побоювання. Зрозумійте, Джошуа і Ф'юрі – дуже великі хлопці. Але для будь-якого бійця такої статури Усик буде серйозним завданням, вирішити яку буде непросто,

– сказав Белью.

Скептично ставиться до шансів Усика в суперважкій вазі британський боксер Ділліан Уайт. Він переконаний, що Усику не до снаги здолати Ентоні Джошуа або Тайсона Ф'юрі.

Натомість відомий американський тренер Тедді Атлас висловив переконання, що Усик може стати чемпіоном світу у двох вагових категоріях, як свого часу Евандер Холіфілд.

Ще один британець Девід Хей розповів, що дебютний бій Усика в суперважкій вазі проти Чазза Візерспуна його не вразив. Він вважає, що поєдинок з Чісорою стане тестом для українця.

Поєдинок Усика з Чісорою мав відбутися 30 травня у Лондоні. Та бій перенесено на невизначений термін через пандемію COVID-19.

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