"Не думаю, що він може з ними впоратися": відомий боксер назвав суперників, які зупинять Усика
Битий Олександром Усиком британець Тоні Белью скептично ставиться до шансів українця в суперважкій вазі. Белью назвав боксерів, яких Усику не до снаги перемогти.
В інтерв'ю talkSPORT Тоні назвав Олександра Усика найкращим боксером, з яким він бився за професійну кар'єру. Усик нокаутував британця 10 листопада 2018 року.
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Британець назвав Усика феноменальним боксером у плані спритності рук і роботи ніг.
Він блискучий боєць і відмінний хлопець. Усик домінував у важкій вазі і хоче повторити успіх в суперважкій вазі,
– сказав Тоні.
Белью вважає, що Усик – це реальна загроза для боксерів суперважкого дивізіону.
Та водночас Тоні, який завершив кар'єру після поразки Усику, переконаний, що українцю не вдасться перемогти Ентоні Джошуа або Тайсона Ф'юрі.
Я не думаю, що він може з ними впоратися. Це єдине побоювання. Зрозумійте, Джошуа і Ф'юрі – дуже великі хлопці. Але для будь-якого бійця такої статури Усик буде серйозним завданням, вирішити яку буде непросто,
– сказав Белью.
- Скептично ставиться до шансів Усика в суперважкій вазі британський боксер Ділліан Уайт. Він переконаний, що Усику не до снаги здолати Ентоні Джошуа або Тайсона Ф'юрі.
- Натомість відомий американський тренер Тедді Атлас висловив переконання, що Усик може стати чемпіоном світу у двох вагових категоріях, як свого часу Евандер Холіфілд.
- Ще один британець Девід Хей розповів, що дебютний бій Усика в суперважкій вазі проти Чазза Візерспуна його не вразив. Він вважає, що поєдинок з Чісорою стане тестом для українця.
- Поєдинок Усика з Чісорою мав відбутися 30 травня у Лондоні. Та бій перенесено на невизначений термін через пандемію COVID-19.
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