Президент Національної ліги професійного боксу України Михайло Зав'ялов поділився своєю думкою про те, хто з молодих українських боксерів здатний в найближчі роки серйозно заявити про себе на профірингу і навіть стати чемпіоном світу.

Михайло Зав'ялов розповів про перспективних український боксерів у інтерв'ю "ФАКТИ".

До теми Усика зможе перемогти лише один боксер, а от Ломаченко є непереможним – Зав'ялов

В першу чергу назву Дмитра Митрофанова, який мені дуже подобається. Може заявити про себе в разі переходу в професіонали Олександр Хижняк. Це ті хлопці, які здатні показати результати аж до завоювання звання чемпіона світу. Денис Берінчик набирає обертів. Правда, в легкій вазі дуже багато претендентів і вкрай складно пробратися до вершини.

"Я дивлюся багато рейтингових боїв, і око радіє, коли бачиш, скільки у нас талановитої молоді. Та й взагалі, я завжди говорив, що Україна – це боксерська нація, тому що за часів Радянського Союзу, і після здобуття незалежності наші хлопці завжди були на провідних ролях у світі. Тільки треба давати їм можливість проявити себе, укладати контракти з хорошими промоутерами і менеджерами, які зможуть просувати боксера. Повірте, щоб стати чемпіоном світу, треба подолати багато бруду на шляху до своєї мети", – розповів Зав'ялов.

На даний момент Україна представлена ​​трьома чинним володарями чемпіонських поясів – Василем Ломаченком, Олександром Усиком і Артемом Далакяном.

Перспектива Ломаченка та Усика

Зав'ялов вважає, що зараз Ломаченка не зможе перемогти жоден із суперників. Українець знаходиться на піку своє форми. Молоді боксери будуть наступати йому на п'яти, але ще декілька років Василь зможе пробути найсильнішим.

Поділився президент і думкою про Усика. Він зізнається, що Олександр може програти в суперважкій вазі тільки одному боксеру – Тайсону Ф'юрі. З усіма іншими йому під силу розібратися і переграти в технічному плані.