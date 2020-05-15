Не можуть домовитися: перехід футболіста збірної України в іноземний клуб завис через "Шахтар"

Бельгійський "Брюгге" і "Шахтар" ведуть переговори щодо трансферу українського футболіста Едуарда Соболя. "Брюгге" намагається переконати "Шахтар" продати Соболя за нижчу суму.

Як повідомляє Voetbalkrant, виконавчий директор "Брюгге" Вінсент Маннаерт розраховує знизити трансферну ціну до 3 мільйонів євро.

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За інформацією бельгійського видання, "Шахтар" наполягає на сумі близько 4 мільйонів євро. Також повідомляється, що "гірники" поки не йдуть назустріч у переговорах.

Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює українця у 3,2 мільйона євро.

Соболь приєднався до "Брюгге" влітку 2019 року і став гравцем основного складу. За бельгійців Едуард зіграв 36 матчів та віддав 4 результативні передачі.

Український журналіст Михайло Співаковський нещодавно повідомив, що трансфер Соболя у "Брюгге" на межі зриву.

За його інформацією, бельгійський клуб знайшов талановитого гравця у Польщі.

Соболь – вихованець запорізького "Металурга". З 2013 році гравець перебуває у системі "Шахтаря".

Едуарду не вдалося закріпитися в основному складі донецького клубу. Він грав в оренді в "Металісті", "Зорі", чеській "Славії" та "Яблонці".

Соболь – гравець збірної України, за яку провів 12 матчів.

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