Не тобі вирішувати, чий Крим: український борець викликав Усика на бій без правил – відео

Маловідомий український борець Богдан Грицай розкритикував свого співвітчизника, абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі і Олімпійського чемпіона Олександра Усика (17-0, 13 КО) через політичні погляди.

Спортсмен дорікнув Сашку за його ставлення до Росії та викликав на бій без правил. Відповідне відеозвернення Грицай опублікував на Youtube.

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Я і є той диванний експерт, який глузує з твоїх "ватних" відео, твоїх малограмотних коментарів, з твоїх дитячих віршиків і російського сценарію, який ти хочеш просунути. Я той самий, кого собі на біду ти викликав на бій без правил, без будь-яких правил. Я приймаю виклик. Після цього бою ти зрозумієш урок, що бої без правил, навіть для професійного боксера, є неприпустимими.

"Буде ще один урок: не тобі вирішувати, чий Крим, і не тобі вирішувати, що писати і говорити українцям. Радуйся, що на твоє відео під назвою "один раз ти можеш увійти не в ті двері" відгукнувся саме я. Було б страшніше, якби кліпи "востаннє ти можеш підійти не до того вікна" почали б тобі знімати професійні жінки-снайпери або пенсіонери служб відстрілу диких тварин. Українське суспільство звикло давати гідну відсіч. Ось я і реагую як частина українського суспільства. Олександр, судячи з твоїх останніх відео, ти – фахівець у всьому", – сказав Грицай.

Що відомо про скандал довкола Ломаченка та Усика

Боксери знялися у пропагандистському фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес", який оприлюднив один із монастирів Російської православної церкви.

Фільм вихваляє православ'я Московського патріархату і єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України.

Спортсмени розповідають про свою дружбу з росіянами та заявляють, що українці й росіяни – "єдиний народ".

Через це обох боксерів внесли у базу "Миротворець". Водночас у Росії заявили, що готові надати Усику та Ломаченку громадянство.

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