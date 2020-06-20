Екстренер "Волині" Віталій Кварцяний зізнався, що іноді доводилось застосовувати фізичну силу до футболістів свого клубу.

Віталій Кварцяний у програмі "Вацко LIVE" розповів про конфлікт з гравцями свого клубу після одного з матчів в УПЛ. Екскоуч лучан зізнався, що вдарив одного з футболістів пляшкою.

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"Ця ситуація була в 2011 чи 2012 році. Ми добре розпочали чемпіонат і десь після 6-7 турів йшли непогано. Грали в Одесі з "Чорноморцем". Якби виграли, то виходили, здається, на 4-5 місце. На зворотному шляху сіли в літак, летіли в Рівне. Так, тоді ще літали – інвестори підтримували. Чую шум у хвості літака, 42 людини тоді в ньому було. Я пішов до них, бачу – пляшка віскі, пиво. Кажу: "Що тут? Якби ви виграли, я б зробив вигляд, що не бачу. Але ви не виграли, грали жахливо. Ось це приберіть, щоб нічого не було". Кажуть: "Все-все, добре", – сказав Кварцяний.

Летіти недовго було, півтори-дві години. Знову шум-гам. Уже майже посадка. Підходжу знову, там вже людей вісім у них. Став посередині. Не хочу називати гравців. Не стримався, взяв пляшку і вдарив. Домовлялися ж, що ви робите? Ну, ось так було. Але потім все нормально, ми з ними зідзвонюємося, дружимо. І з одним, і з другим, і з третім у нормальних відносинах. Але помилка була їхня.

Віталій Кварцяний у "Волині"

Кварцяний тренував "Волинь" з 1994-го по 1996-ий, 2000-го по 2012-ий та з 2013-го по 2017 роки.

Якраз у сезоні 2011/12 "Волинь" посіла дев'яте місце в турнірній таблиці УПЛ. У грудні 2011 року Кварцяний був відправлений у відставку з поста головного тренера. На цій посаді його змінив Анатолій Дем'яненко.