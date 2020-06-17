Відомий голландський велогонщик Нікі Терпстра з команди Total Direct Energie отримав травми через падіння під час тренування при курйозних обставинах.

Група Терпстри об'їжджала невелику зграю гусей. Нікі вилетів у кювет, вдарився об великий камінь та отримав кілька небезпечних травм: колапс легені, струс мозку, переломи ребер і ключиці. Про це повідомляє VeloNews.

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36-річний спортсмен був госпіталізований на вертольоті прямо з тренування. Стан велогонщика не представляє загрози його життю, але йому потрібен час для відновлення.

"Нікі сильно розбився. Він у лікарні, йому доведеться пробути там ще кілька днів. Смертельної небезпеки немає, але йому потрібен час, щоб прийти в себе", – розповіла дружина велосипедиста Рамона.

Що відомо про Нікі Терпстра

Ніки Терпстра – чотириразовий чемпіон світу в командній гонці на час (2012, 2013, 2016, 2018), переможець гонок "Париж-Рубе" (2014) та "Тура Фландрії" (2018).

36-річний велосипедист виступає за професійну команду Deceuninck-Quick Step.