Не бокс: Володимир Кличко опублікував фото свого небезпечного захоплення

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Володимир Кличко відпочиває в Австрії
Володимир Кличко відпочиває в Австрії / facebook-сторінка Володимира Кличка

Володимир Кличко не втрачає час, займаючись активним відпочинком. Інколи він межує з екстримом.

Володимир Кличко, перебуваючи в австрійському Санкт-Йоганн-ін-Тіроль, вирішив згадати про своє давнє та одне з улюблених занять – скайдайвінг.

До слова: Стало відомо, за яку суму Володимир Кличко готовий повернутися в бокс

Ще за часів активних боксерської кар'єри, брати Клички, тренуючись і відпочиваючи в австрійському Тіролі, неодноразово стрибали з парашутом в тандемі з інструктором. От і цього разу Володимир Кличко наважився на те, щоб політати над горами.

Спорт 24 писав, що у березні 2019 року стрімінгова платформа DAZN запропонувала Володимиру Кличку контракт в розмірі 40 мільйонів доларів за повернення на ринг. Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе три поєдинки в якості професіонала, які можуть відбутися у 2019 році – в травні, вересні та грудні. Згідно з одним із пунктів, обов'язковою умовою проведення наступного бою є перемога в попередній зустрічі.

Згодом з'явилася інформація, що Володимир Кличко може отримати за три поєдинки два мільярди гривень. Стрімінгова компанія DAZN зробила покращену пропозицію українцю. Тепер на кону 80 мільйонів доларів.

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Володимир Кличко
Джерело: 24 Канал
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