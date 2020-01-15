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Не діліть на московських, київських і западенців: Усик назвав свою формулу миру в Україні

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Олександр Усик / K2 Promotions

Український боксер Олександр Усик поділився своєю думкою про нинішню ситуацію в країні.

Відповідаючи на питання про мир в Україні, боксер заявив, що в першу чергу треба навести дружбу в середині країни і не потрібно розділяти людей.

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Нам треба в собі спочатку помиритися. Потрібно не розділяти. А друге – не звалювати все на попередників. У нас же так: якщо у мене вийшло, то я герой. Якщо ні – то інший поганий. Як так? Усередині країни потрібно навести дружбу. Щоб людей не поділяли на московських, київських чи западенців. Це погано, що ми поділяємо.

Потрібно між собою не заздрити, що сусід їздить на крутій тачці. Або не заздрити сусідці, що у неї з'явився хлопець на машині. Чи не заздрити, що немає телефону. Потрібно жити, кидатися сніжками, посміхатися, обливатися водою,
– сказав Усик.

Співпромоутер Усика Едді Хірн розповів, що наступний бій українець проведе навесні 2020 року проти Дерека Чісори. Після цього поєдинку боксер начебто битиметься з переможцем пари Ентоні Джошуа – Кубрат Пулєв. Хірн заявив, що бій може відбутися у березні в Англії.

Втім, промоутер Олександр Красюк закликав не вірити цій інформації та не робити поспішних висновків.

Свій останній бій українець провів у жовтні. Усик дебютував в супертяжах з перемоги над Чаззом Візерспуном після семи раундів. Натомість Чісора 26 жовтня за підсумками 4 раундів переміг Прайса.

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик
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