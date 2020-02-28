Не думав, що доживу до цього, – тренер МЮ потролив ексгравця "Шахтаря" Фреда за голи в матчі ЛЄ

"Манчестер Юнайтед" у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи розгромив бельгійський "Брюгге" та вийшов в 1/8 фіналу. Два голи в цьому матчі забив Фред, що свого часу виступав за донецький "Шахтар".

Сам матч закінчився з рахунком 5:0. Фред забив на 82 та 90+3 хвилинах.

До слова: Результати матчів та відео голів 1/16 фіналу Ліги Європи

Дивіться відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Шахтар

Після матчу головний наставник МЮ Оле-Гуннар Сульшер був доволі радісний.

"Дуже радий за всіх, багато гравців сильно додали. Мактоміней, наприклад, повернувся після травми та сильно додав, але Фред... Я взагалі не був упевнений, що буду живий, коли він знову заб'є. У нього було стільки спроб! У підсумку забив один правою ногою, а інший – лівою. Ми над ним трохи жартували, але я дуже радий, що йому нарешті вдалось забити", – заявив після матчу Сульшер.