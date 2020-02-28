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Не думав, що доживу до цього, – тренер МЮ потролив ексгравця "Шахтаря" Фреда за голи в матчі ЛЄ

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Фред / twitter.com/ManUtd

"Манчестер Юнайтед" у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи розгромив бельгійський "Брюгге" та вийшов в 1/8 фіналу. Два голи в цьому матчі забив Фред, що свого часу виступав за донецький "Шахтар".

Сам матч закінчився з рахунком 5:0. Фред забив на 82 та 90+3 хвилинах.

До слова: Результати матчів та відео голів 1/16 фіналу Ліги Європи

Дивіться відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Шахтар

Після матчу головний наставник МЮ Оле-Гуннар Сульшер був доволі радісний.

"Дуже радий за всіх, багато гравців сильно додали. Мактоміней, наприклад, повернувся після травми та сильно додав, але Фред... Я взагалі не був упевнений, що буду живий, коли він знову заб'є. У нього було стільки спроб! У підсумку забив один правою ногою, а інший – лівою. Ми над ним трохи жартували, але я дуже радий, що йому нарешті вдалось забити", – заявив після матчу Сульшер.

  • Фред перейшов в "Манчестер Юнайтед" влітку 2018 року. За даними ЗМІ, англійський клуб заплатив за бразильця 60 мільйонів євро донецькому "Шахтарю".
  • У попередній раз Фред забивав за МЮ у вересні 2018 року в матчі АПЛ проти "Вулверхемптона".
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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Ліга Європи Новини Спорту Спорт Футбол Манчестер Юнайтед
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