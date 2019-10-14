Не думаю, що Візерспун став справжнім тестом: легендарний Льюїс оцінив дебют Усика

Легендарний британський боксер Леннокс Льюїс оцінив дебют Олександра Усика в суперважкій вазі. Олександр у ніч на 13 жовтня здолав Чазза Візерспуна.

Українець здолав американця, оскільки той не зміг продовжити бій після семи раундів. Усик завдав 347 ударів, 139 з яких були точними.

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Льюїс вважає, що Візерспун не став справжнім тестом для українського боксера.

У суперважкому дивізіоні виникли нові питання з дебютом Усика. Не думаю, що Візерспун став дійсно справжнім тестом, в якому потребував українець. Проте Усик вперше ступив у води суперважкої ваги й переконався, що вони не дуже гарячі. Чекаємо продовження,

– написав Леннокс у твіттері.

The heavyweight division has a new question mark with the entrance of @usykaa I don’t think Witherspoon was the real test he needed, but he’s dipped his toe into the heavyweight waters and found that it’s not too hot! Looking forward to seeing more. #UsykWitherspoon — Lennox Lewis (@LennoxLewis) 13 de outubro de 2019

Усик після переможного поєдинку зазначив, що різниця між важкою та суперважкою вагою таки є. Хоча для нього у першому бою вона була не значна.

Абсолютний чемпіон у першій важкій вазі заявив, що готовий провести проміжний поєдинок перед боєм за чемпіонський пояс. Як відомо, Усик є офіційним претендетом на пояс WBO.

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Також після бою Олександр з командою зустрілися з українцями та разом заспівали гімн України. Додамо, що Олександр боксував проти Візерспуна у патріотичних шортах з написами "Україна" та "Сімферополь".