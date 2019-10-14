Не думаю, що Візерспун став справжнім тестом: легендарний Льюїс оцінив дебют Усика

12 Читать новость на русском
Леннокс Льюїс
Леннокс Льюїс / World Boxing News

Легендарний британський боксер Леннокс Льюїс оцінив дебют Олександра Усика в суперважкій вазі. Олександр у ніч на 13 жовтня здолав Чазза Візерспуна.

Українець здолав американця, оскільки той не зміг продовжити бій після семи раундів. Усик завдав 347 ударів, 139 з яких були точними.

Читайте також: Імпровізація: чому дебют Усика не вразив

Льюїс вважає, що Візерспун не став справжнім тестом для українського боксера.

У суперважкому дивізіоні виникли нові питання з дебютом Усика. Не думаю, що Візерспун став дійсно справжнім тестом, в якому потребував українець. Проте Усик вперше ступив у води суперважкої ваги й переконався, що вони не дуже гарячі. Чекаємо продовження,
– написав Леннокс у твіттері.

Усик після переможного поєдинку зазначив, що різниця між важкою та суперважкою вагою таки є. Хоча для нього у першому бою вона була не значна.

Абсолютний чемпіон у першій важкій вазі заявив, що готовий провести проміжний поєдинок перед боєм за чемпіонський пояс. Як відомо, Усик є офіційним претендетом на пояс WBO.

Як це було: Олександр Усик – Чазз Візерспун: відео бою

Також після бою Олександр з командою зустрілися з українцями та разом заспівали гімн України. Додамо, що Олександр боксував проти Візерспуна у патріотичних шортах з написами "Україна" та "Сімферополь".

 

 

blog_ava
Масові заворушення в Барселоні: люди перекрили міжнародний аеропорт
сьогодні
5974
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Олександр Усик Усик – Візерспун
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Військове святкування голу збірної Туреччини: що сталося та реакція УЄФА
сьогодні 19:27 Військове святкування голу збірної Туреччини: що сталося та реакція УЄФА
Михайло Гема 1068
Кличко – Бьорд: помста за брата й дебютний чемпіонський пояс WBO (ретро-відео)
сьогодні 18:00 Кличко – Бьорд: помста за брата й дебютний чемпіонський пояс WBO (ретро-відео)
1408
Фанати "Динамо" проведуть акцію 14 жовтня до Дня захисника України
сьогодні 14:10 Фанати "Динамо" проведуть акцію 14 жовтня до Дня захисника України
Ігор Саджениця 210
Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 13-го жовтня
сьогодні 10:46 Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 13-го жовтня
Юрій Семенюк 1179
Імпровізація боксу: чому дебют Усика не вразив
13 жовтня 12:40 Імпровізація боксу: чому дебют Усика не вразив
Михайло Гема 2477
Новини
Більше новин
Залиште відгук