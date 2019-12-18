Не хотів грати проти "Шахтаря", – Маліновський розповів про свої півроку в "Аталанті"

203 Читать новость на русском
Руслан Маліновський / ФК "Аталанта"

Півзахисник "Аталанти" Руслан Маліновський поділився думками про перебування в італійському клубі, а також про матч Ліги чемпіонів проти "Шахтаря" під час вручення нагороди найкращому гравцеві бергамського клубу за жовтень.

Маліновський за короткий відрізок часу в "Аталанті" встиг забити два красивих голи в чемпіонаті Італії, а також допоміг команді вийти з групи Ліги чемпіонів.

Читайте також: Маліновський забив гол за "Аталанту", пробивши голкіперу поміж ніг: відео

Я дуже щасливий. Після шести місяців в команді стати найкращим гравцем місяця – це великий комплімент від шанувальників. Я буду продовжувати працювати, удосконалюватися і більше грати на команду, щоб перемагати,
– сказав півзахисник.

Руслан зазначив, що "Аталанта" – це дуже амбітний клуб з прекрасною школою і чудовою командою: "У нас є все для того, щоб підготуватися до кожного матчу найкращим чином. Гаряча підтримка уболівальників на домашніх іграх – це щось особливе. Для наших суперників грати тут завжди складно. "Тіффозі" підганяють нас вперед, і, я думаю, саме завдяки цьому ми забиваємо багато м'ячів в останніх хвилини".

Маліновський також розповів і про поєдинок з "Шахтарем" в Лізі чемпіонів:

Я був у "Шахтарі" з 12 до 19 років, провів 7 років там. Для мене це велика команда. Найкращий клуб в Україні, і я завжди підтримую їх. Звичайно, я не хотів грати з ними в Лізі чемпіонів, але жереб є жереб. Я дуже щасливий, що в цьому матчі ми з "Аталантою" завоювали квиток в плей-офф турніру. Зараз пишеться нова сторінка в історії клубу, і я щасливий бути частиною цієї історії.

Вручення Маліновському нагороди найкращого гравця жовтня: дивіться відео

 

Справа Пашинського: все, що відомо про скандального політика
сьогодні
5880
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Руслан Маліновський ФК Аталанта Шахтар Ліга чемпіонів
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:24 Українського олімпійського чемпіона Торохтія дискваліфікували через допінг
Юрій Семенюк 274
сьогодні 12:34 Бундесліга: "Боруссія" втратила перемогу в матчі проти "РБ Лейпциг", забивши три голи – відео
Ігор Саджениця 195
17 грудня 19:57 Еліна Світоліна потрапила у фінал номінації "Удар року" від WTA: відео
Юрій Семенюк 648
17 грудня 14:22 Серія А випустила антирасистські плакати із зображеннями мавп
Юрій Семенюк 353
17 грудня 12:25 18 грудня закінчується подача заявок на квитки Євро-2020: де купити та яка ціна
Михайло Гема 6982
Новини
Більше новин
Залиште відгук