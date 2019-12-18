Не хотів грати проти "Шахтаря", – Маліновський розповів про свої півроку в "Аталанті"

Півзахисник "Аталанти" Руслан Маліновський поділився думками про перебування в італійському клубі, а також про матч Ліги чемпіонів проти "Шахтаря" під час вручення нагороди найкращому гравцеві бергамського клубу за жовтень.

Маліновський за короткий відрізок часу в "Аталанті" встиг забити два красивих голи в чемпіонаті Італії, а також допоміг команді вийти з групи Ліги чемпіонів.

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Я дуже щасливий. Після шести місяців в команді стати найкращим гравцем місяця – це великий комплімент від шанувальників. Я буду продовжувати працювати, удосконалюватися і більше грати на команду, щоб перемагати,

– сказав півзахисник.

Руслан зазначив, що "Аталанта" – це дуже амбітний клуб з прекрасною школою і чудовою командою: "У нас є все для того, щоб підготуватися до кожного матчу найкращим чином. Гаряча підтримка уболівальників на домашніх іграх – це щось особливе. Для наших суперників грати тут завжди складно. "Тіффозі" підганяють нас вперед, і, я думаю, саме завдяки цьому ми забиваємо багато м'ячів в останніх хвилини".

Маліновський також розповів і про поєдинок з "Шахтарем" в Лізі чемпіонів:

Я був у "Шахтарі" з 12 до 19 років, провів 7 років там. Для мене це велика команда. Найкращий клуб в Україні, і я завжди підтримую їх. Звичайно, я не хотів грати з ними в Лізі чемпіонів, але жереб є жереб. Я дуже щасливий, що в цьому матчі ми з "Аталантою" завоювали квиток в плей-офф турніру. Зараз пишеться нова сторінка в історії клубу, і я щасливий бути частиною цієї історії.

Вручення Маліновському нагороди найкращого гравця жовтня: дивіться відео