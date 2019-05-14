Не Києвом єдиним: У Мадриді серйозно виросли ціни на житло перед фіналом Ліги чемпіонів

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"Ванда Метрополітано"
"Ванда Метрополітано" / twitter.com/Atleti

Торік фінал Ліги чемпіонів відбувався у столиці України Києві. У вирішальному поєдинку сильнішого визначали мадридський "Реал" та англійський "Ліверпуль". Багатьох футбольних фанатів обурило те, наскільки високо підскочили ціни на готелі у Києві.

Київ порівнювали з Кардіффом, де ціни на готелі та хостели у 2017 році виросли в 30 разів. Столиця України побила цей рекорд і ціни виросли в 30-45 разів. Причиною високих цін у Кардіффі називали те, що в столиці Уельсу було всього 4 тисячі готельних номерів. Наприклад, у Берліні у 2015 - 135 тисяч, у Парижі, де проходив фінал у 2000 році, було 76 тисяч номерів. Серед "київських" причин називали нерозвинутий ринок, а також скупість людей, які вирішили нажитися.

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Та, як демонструє Мадрид, де відбудеться фінал Ліги чемпіонів 2018/2019, в якому зустрінуться "Ліверпуль" та "Тоттенхем", це вже тенденція. Наразі в Мадриді простежується збільшення ціни близько у 20 разів.

Наприклад, мадридський хостел Cats Chill Out Hostel Madrid пропонує за дві ночі 31-го травня та 1-го червня 15 860 грн (ліжко в загальному номері). Наприклад, якщо ночувати в хостелі стільки ж ночей на початку серпня, то ціна всього 767 грн.

Така ж історія нас очікує у Cats Chill Out Hostel Madrid. На період фінальних днів за дві ночі доведеться викласти за ліжко в змішаному загальному номері зі спільною ванною кімнатою 15 860 грн. У серпні за дві ночі – всього 1004 грн.

Це були найдешевші хостели на період фіналу. Не краща ситуація з готелями. Наприклад, двозірковий готель Infanta Mercedes на час фіналу за дві ночі коштує для однієї людини – 28 403 грн. На початку серпня одномісний номер коштує 2 564 грн. Помітна різниця!

Не краща ситуація на відомому сервісі Airbnb. На час фінального матчу нема жодного житла до 30 євро. Ціни стартують від 200 євро й більше за одну ніч. Для порівняння, на початку серпня ціни коливаються від 16 до 20 євро.

Фінальний матч Ліги чемпіонів сезону 2018/2019 "Тоттенхем" – "Ліверпуль" відбудеться у Мадриді 1-го червня на новому стадіоні "Атлетіко" "Ванда Метрополітано". Початок гри, о 22:00.

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Теги: Ринок нерухомості Ціни на нерухомість Новини нерухомості світу Новини нерухомості Спорт Новини Спорту Футбол Ліга чемпіонів Тоттенхем ФК Ліверпуль
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