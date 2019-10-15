Не кожен здатний на таке, – Роналду про 700-й гол у кар'єрі

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Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду / goal.com

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду у матчі проти України забив 700-й гол у своїй кар'єрі. Його команда програла збірній України з рахунком 2:1.

Після матчу з Україною Роналду прокоментував досягнення позначки в 700 голів за кар'єру.

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Не кожен здатний на таке. Дякую моїм товаришам по команді й тренерам, які допомогли мені стати тим, ким я є. Розчарований, що ми не перемогли, але пишаюся командою. Не знаю, скільки у мене рекордів.

Потрібно насолоджуватися моментом і подякувати тим, хто допоміг мені досягти такої дивовижної позначки. Рекорди виходять самі собою. Я їх не шукаю, вони самі знаходять мене. Все відбувається природно, без нав'язливої ​​ідеї,
– цитує Роналду Goal.com.

Відео голу Роналду

Як відомо, Роналду забив українцям із сумнівного пенальті. Головний арбітр матчу Ентоні Тейлор призначив дивний одинадцятиметровий через руку Тараса Степаненка. 

Спершу м'яч влучив у ногу українського футболіста, після чого випадково потрапив у руку. Також Тейлор вилучив Тараса Степаненка.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Україна – Португалія Євро-2020 Кріштіану Роналду
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