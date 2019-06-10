Не лише Жан Беленюк: хто зі спортсменів балотується до Верховної Ради

На 21 липня в Україні заплановані дострокові вибори до Верховної Ради. Партії починають озвучувати імена своїх кандидатів, які боротимуться за перемогу. Серед них і є спортсмени.

У понеділок, 10 червня, останній день, коли партії мали назвати кандидатів у народні депутати. Ці дані вони мали передати до Центральної виборчої комісії. Але ЦВК ще не оприлюднила список усіх кандидатів від партій. Самі ж партії теж не озвучили усі імена, а деякі представили лише свою першу п'ятірку чи топ-10 кандидатів. Але й серед тих імен, які озвучені, є чимало спортсменів. Як колишніх, так і теперішніх. І вони мають шанси вже невдовзі стати народними депутатами.

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Слуга народу

Найбільше представництво спортсмени отримали у списку "Слуги народу". Точно відомо про трьох спортсменів, які йтимуть до Верховної Ради за списком від цієї партії. При цьому борець греко-римського стилю Жан Беленюк отримав доволі високе місце – десяте. Він срібний призер Олімпійських ігор, чемпіон та бронзовий призер чемпіонатів світу, триразовий чемпіон, і бронзовий призер чемпіонатів Європи, срібний призер Європейських ігор, бронзовий призер Універсіади.

Жан Беленюк та Володимир Зеленський

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Також ймовірно прохідне місце (58-ме) отримала й українська легкоатлетка (потрійний стрибок та стрибки в довжину), чемпіонка світу, бронзова призерка Олімпійських ігор, триразова чемпіонка Європи Ольга Саладуха.

Є в списку партії й олімпійський чемпіон. Йдеться про Вадима Гутцайта. Зараз він президент Федерації фехтування України. А до цього брав участь у трьох Олімпіадах – у 1992, 1996 та 2000 роках. В 1992 році, виступаючи в складі Об'єднаної команди, він завоював командне золото. Був наставником української команди шаблісток, яка завоювала золоті олімпійські медалі на пекінській Олімпіаді 2008 року.

Радикальна партія

Свого олімпійця у складі має і "Радикальна партія". Плавець Денис Силантьєв виборов срібну медаль на Олімпіаді-2000 у Сіднеї на 200-метрівці батерфляєм. Загалом він брав участь у чотирьох Олімпіадах (1996, 2000, 2004, 2008 років). У 2004 році ніс прапор України на Олімпіаді в Афінах. У 1998 році він став чемпіоном світу з плавання (200 м батерфляєм).

Денис Силантьєв у стінах Верховної Ради

У 2014 році Силантьєв був обраний до Верховної Ради від Радикальної партії. Від неї він йде і зараз. Його номер у списку – 15-й.

Опозиційна платформа – За життя

Сьоме місце у списку партії "Опозиційна платформа – За життя" посідає Нестор Шуфрич. Він колишній власник футбольного клубу "Говерла" (Ужгород). Президентом клубу був його батько Іван Шуфрич, а віце-президентом – син Олександр. У 2016 році клуб припинив своє існування після низки скандалів щодо невиплат зарплатні гравцям клубу і невиконання вимог ФФУ щодо їхнього погашення.

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Та окрім футболу, Нестор Шуфрич ще й колишній спортсмен. У 15-річному віці він здобув звання "майстер спорту СРСР" зі стрільби з лука, і навіть був кандидатом до молодіжної збірної Радянського Союзу.

Мажоритарники

По 84-му окремому виборчому округу балотується Роман Вірастюк. Це рідний брат стронгмена Василя Вірастюка. Але й сам Роман має чим похвалитися. Він штовхальник ядра. На Олімпіаді-1996 посів шосте місце. Зараз – директор департаменту олімпійського спорту у Міністерстві молоді та спорту України.

Навряд чи це всі спортсмени, які будуть балотуватися до Верховної ради. До 20 червня можуть подати документи для участі у виборах і самовисуванці. Тож список зміниться.

Список у цій новині поповнюватиметься, коли партії та сайт ЦВК публікуватимуть інформацію про кандидатів.

Коли відбудуться вибори до Ради? 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

Головні дати дострокових виборів до Верховної Ради 2019