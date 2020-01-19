Не можемо допустити, щоб наші гравці їздили в Росію, – президент "Агробізнесу" про Сікорського

Президент "Агробізнесу" Олег Собуцький прокоментував розірвання контракту із Ігорем Сікорським. З футболістом був розірваний контракт, адже той відвідав Росію.

За словами Собуцького, ідею розлучитися із Сікорським підтримали тренер і віцепрезидент клубу.

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Звісно, хотіли щоб Ігор надалі грав за нашу команду. Але після того як я побачив його фото на тлі символів нашого окупанта, то мене це дуже обурило. Не знаю, чому він залишив територію України і поїхав до Росії, яка є країною-агресором,

– заявив Собуцький у коментарі Sport Arena.

Собуцький розповів, що недовго сумнівався, щоб ухвалити рішення про розірвання контракту із Сікорським. "Мене підтримали головний тренер і віцепрезидент Андрій Донець. Рішення було ухвалено одноголосно".

Сьогодні в Україні йде війна, але в голові не вкладається, що є люди, які цього не розуміють. Вони їдуть фотографуються і дають заробити гроші нашому ворогу. У нас патріотична команда, патріотичні люди, і ця ситуація є неприйнятною,

– сказав президент "Агробізнесу".

Він заявив, що клуб не може допустити, щоб футболісти "Агробізнесу" "їздили в Росію та підтримували нашого ворога".

Також Собуцький переконаний, що своєю поїздкою Сікорський нашкодив іміджу клубу.

"Однозначно і це навіть не обговорюється. Він поїхав до країни-агресора і фотографується із їхньою національною символікою, демонструючи при цьому задоволене обличчя. Сікорський фотографувався з символами Росії із посмішкою, наче і немає ніякої війни. Того дня було поранено кілька наших захисників, а штаб ООС повідомив, що двоє – загинули. То про що ми ще можемо говорити?", – резюмував Собуцький.