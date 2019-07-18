Не можна змішувати спорт і політику: менеджер Гвоздика прокоментував бій проти росіянина

Менеджер чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександра Гвоздика Егіс Клімас висловився щодо майбутнього поєдинку українця з чемпіоном IBF Артуром Бетербієвим. Клімас прокоментував політичну складову бою, адже Бетербієвим є росіянином.

На думку Егіса Клімаса, спорт не варто змішувати з політикою. Як приклад він навів поєдинок Олександра Усика та Мурата Гассієва.

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Це спорт, а ці політичні розмови... Ну, ось ми з Олександром Усиком приїжджали в Москву на бій з Муратом Гассієвим. І хтось відчував цю політичну нісенітницю? Ніхто цього не відчував. Не можна змішувати спорт і політику.



Наша команда так вважає. Це об'єднавчий бій. Більш того, обидва провели багато боїв у США, обох в Америці знають. Думаю, цей поєдинок, звичайно, буде цікавий для американців: і телебаченню, і публіці,

– сказав Клімас, повідомляє "Р-Спорт".

Об'єднавчий поєдинок Олександр Гвоздик – Артур Бетербієв повинен відбутися 18 жовтня в США. Точне місце проведення оголосять згодом.

Гвоздик здобув пояс WBC 1 грудня минулого року, коли у Квебеку (Канада) нокаутував ветерана Адоніса Стівенсона. У ніч на 31 березня Олександр Гвоздик у Філадельфії провів свій перший захист титулу. Українець впевнено переміг француза Дуду Нгумбу.

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Олександр Гвоздик за свій перший захист титулу заробив рекордний гонорар. Українець отримав 1 мільйон доларів.

Бетербієв завоював титул IBF 11 листопада 2017 року. Він зустрівся з німцем Енріко Келлінгом у бою за вакантний титул чемпіона світу в напівважкій вазі за версією IBF. Росіянин здобув перемогу нокаутом у 12-му раунді.

Після цього росіянин провів два захисти свого поясу. У жовтні 2018 року він нокаутував британця Каллума Джонсона, а в травні 2019 технічним нокаутом здолав Радівое Калайджича.