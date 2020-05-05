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Не можу сказати, що підтримую фемінізм – жінка повинна залишатися жінкою, – Білодід

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Дарія Білодід
Дарія Білодід / GETTY IMAGES

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дарія Білодід розповіла про своє ставлення до фемінізму. Українська спортсменка переконує, що не підтримує фемінізм.

В прямому ефірі інстаграм-сторінки видання Xsport Дарія сказала, що жінка не повинна порівнювати себе з чоловічою статтю.

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"Насправді я ніяк до цього не ставлюся. Ніколи про це не замислювалася, але не можу сказати, що я підтримую фемінізм і підтримую жінок, які хочуть рівних прав з чоловіками.

Жінка повинна залишатися жінкою і не порівнювати себе з чоловічою статтю. Це моя думка. Хтось підтримує фемінізм, а хтось ні. Не знаю, я над цим не замислююся", – сказала Білодід.

Що таке фемінізм? Низка політичних, суспільних рухів, ідеологій, які поділяють спільну мету: визначити, встановити і досягти політичної, економічної, культурної, особистої та соціальної рівності жінок та чоловіків.

Досягнення Дарії Білодід: головне

  • У 2016 році стала чемпіонкою Європи серед юніорів (Малага).
  • Чемпіонка світу серед юніорів у 2016 році.
  • Здобула золото European Judo Cup у 2017 році у Празі.
  • Тричі ставала переможницею Grand Prix у 2017 та 2018 роках. Також у 2017 році здобула бронзу змагань.
  • Чотири рази підіймалась на найвищу сходинку п'єдесталу Grand Slam (2018, 2019 та 2020 роках).
  • Стала володаркою Continental Cup у 2018 році.
  • Срібна призерка Judo Grand Prix у 2019 році.
  • Дворазова чемпіонка світу у ваговій категорії до 48 кг (2018, 2019).
  • У 2019 році у Мінську стала чемпіонкою європейських ігор.
  • Двічі ставала чемпіонкою Європи (2017, 2019).

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Дарія Білодід Дзюдо
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