Не можу згадати, що сталось, – футболіст "Зорі" про моторошну травму у матчі Ліги Європи

Захисник Зорі Джоель Абу Ханна розповів, що не пам'ятає як отримав пошкодження у матчі проти софійського ЦСКА у кваліфікації до Ліги Європи.

Спорт 24 писав, що Джоель Абу Ханна не зміг продовжити поєдинок Ліги Європи проти ЦСКА Софія. Гравець покинув поле вже на четвертій хвилині матчу.

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Почуваю себе нормально, не дуже добре, але нормально. Голова трохи болить. Я не знаю що сталося. Не можу згадати.Був в лікарні, все нормально. Завтра знову буду робити МРТ, тоді все буде зрозуміло,

– передає слова Джоеля Абу Ханни Football Hub.

Головний арбітр Аморі Делерю не відразу зупинив гру й непритомний футболіст української команди продовжив лежати на полі.

Після того, як рефері все ж зупинив гру, до Джоеля підбігли футболісти та лікарі. Німець не зміг підвестися й продовжив непритомно лежати. Через деякий час півзахисника винесли на ношах.

Як відомо, луганська "Зоря" в третьому кваліфікаційному раунді обіграла софійський ЦСКА (0:0, 1:0 ).