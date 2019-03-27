Не повернуся в Україну: футболіст "Динамо" зробив гучну заяву
Захисник "Динамо" Микола Морозюк, який виступає на правах оренди за турецький "Різеспор", розповів про плани на майбутнє.
За словами самого Миколи, він усім задоволений, тому розраховує залишатися і далі поза київською командою.
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Це новий етап у моєму житті, такої практики у мене не було, грав завжди в Україні. Мені цікаво, і я не знаю, як складеться, але кажу чесно – я не хочу повертатися в Україну.
"Я гравець "Динамо" Київ, у мене контракт. Це клуб, завдяки якому я став футболістом, але навіть маючи контракт, я повертатися не хочу. Немає інтересу грати в чемпіонаті України. Може бути, через тиждень-два це пройде, але поки так", – сказав Морозюк в інтерв'ю шоу "Бомбардир".
Його орендна угода з "Різеспором" діє до кінця поточного сезону. На рахунку Морозюка 6 матчів в Суперлізі Туреччини.
Раніше Спорт 24 писав, що дружина Миколи Морозюка Ірина потрапила в ДТП у Туреччині. У таксі, в якому їхала Ірина, врізалася зустрічна машина. Аварія трапилася опівдні в районі Аліпаша. Ірина зазнала легких травм, але її доправили в місцеву лікарню.