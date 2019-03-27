Не повернуся в Україну: футболіст "Динамо" зробив гучну заяву

251 Читать новость на русском
Микола Морозюк
Микола Морозюк / Фото з відкритих джерел

Захисник "Динамо" Микола Морозюк, який виступає на правах оренди за турецький "Різеспор", розповів про плани на майбутнє.

За словами самого Миколи, він усім задоволений, тому розраховує залишатися і далі поза київською командою.

Читайте також: Гравець збірної України отримав червону картку й підвів свій клуб: відео

Це новий етап у моєму житті, такої практики у мене не було, грав завжди в Україні. Мені цікаво, і я не знаю, як складеться, але кажу чесно – я не хочу повертатися в Україну.

"Я гравець "Динамо" Київ, у мене контракт. Це клуб, завдяки якому я став футболістом, але навіть маючи контракт, я повертатися не хочу. Немає інтересу грати в чемпіонаті України. Може бути, через тиждень-два це пройде, але поки так", – сказав Морозюк в інтерв'ю шоу "Бомбардир".

Його орендна угода з "Різеспором" діє до кінця поточного сезону. На рахунку Морозюка 6 матчів в Суперлізі Туреччини.

Раніше Спорт 24 писав, що дружина Миколи Морозюка Ірина потрапила в ДТП у Туреччині. У таксі, в якому їхала Ірина, врізалася зустрічна машина. Аварія трапилася опівдні в районі Аліпаша. Ірина зазнала легких травм, але її доправили в місцеву лікарню.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
"Слуга народу 3": дата прем'єри та сюжет популярного серіалу
сьогодні
14131
Теги: Спорт Динамо Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Російська біатлоністка зробила несподівану заяву щодо свого переходу в збірну України
сьогодні 21:49 Російська біатлоністка зробила несподівану заяву щодо свого переходу в збірну України
114
Жуніор Мораес прокоментував скандал навколо його натуралізації
сьогодні 18:18 Жуніор Мораес прокоментував скандал навколо його натуралізації
1371
Журналіст Рафаель Гензель, який вижив в авіакатастрофі "Шапекоенсе", помер під час гри в футбол
сьогодні 15:17 Журналіст Рафаель Гензель, який вижив в авіакатастрофі "Шапекоенсе", помер під час гри в футбол
483
Дати матчів 1/4 фіналу та 23 туру УПЛ, які перенесли через вибори президента України
сьогодні 13:41 Дати матчів 1/4 фіналу та 23 туру УПЛ, які перенесли через вибори президента України
368
Зіркового МакГрегора звинувачують у сексуальному насильстві, він тільки завершив кар'єру
сьогодні 12:17 Зіркового МакГрегора звинувачують у сексуальному насильстві, він тільки завершив кар'єру
667
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук