Не Роналду: названо автора найкращого голу Ліги чемпіонів за всю історію – відео

Авторитетний журнал France Football визначив найкращий гол в історії Ліги чемпіонів. Перемогу здобув француз Зінедін Зідан.

Як повідомляє France Football, гол Зінедіна Зідана за "Реал" у ворота "Баєра" у фіналі Ліги чемпіонів-2001/02 є найкращим м'ячем в історії турніру.

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"Реал" тоді переміг з рахунком 2:1. Зідан забив переможний м'яч на 45 хвилині після навісу Роберто Карлоса. Француз у дотик пробив злету лівою ногою точно у верхній кут воріт.

Відео голу Зідана

На другому місці гол колишнього півзахисника "Фіорентини" Мауро Брессани у ворота "Барселони" у 1999 році.

Гол Кріштіану Роналду за мадридський "Реал" у ворота "Ювентуса" в падінні через себе тільки на третьому рядку.

Що відомо про France Football? Один з найбільш авторитетних журналів Європи. Засновником премії "Золотий м'яч" – призу найкращому гравцеві світу. Перший номер вийшов 8 січня 1946 року.

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