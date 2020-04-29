Не спав чотири доби: Алієв зізнався, як програв божевільну суму в казино

Експівзахисник "Динамо" та збірної України Олександр Алієв розповів про свій найбільший програш в азартних іграх.

У гральному закладі Олександр Алієв провів більше 17 годин. Про це сам ексфутболіст розповів на Youtube-каналі "Кент".

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За один раз програв 100 тисяч доларів. Ми якраз щось виграли, були чемпіонами. Я заробив гарні гроші, у мене були премії. На щось тоді відкладав. Зайшов в казино і щось пішло не те, хоча я не пив. Потім вийшов і пам'ятаю, що за ніч програв соточку. Зайшов о сьомій годині вечора, а вийшов о 12 годині дня. Засмутився, звичайно. Потім не спав чотири доби,

– розповів Алієв.

Раніше Олександр Алієв розповів про найдорожчу покупку в житті. Футболіст зізнався, що витратив космічну суму грошей на покупку квартири на Оболоні.

Що відомо про Алієва?

35-річний колишній футболіст "Динамо" та збірної України. Також виступав за "Металург" Запоріжжя, "Дніпро", "Борисфен", "Рух".

У Росії грав за московський "Локомотив" та "Анжи".

Дворазовий чемпіон України у складі "Динамо". Срібний призер чемпіонату Європи 2006 року у складі молодіжної збірної України.

Після кар'єри футболіста Алієв пройшов тренерські курси та очолював клуб "Хмельницький".

Наразі Олександр веде Youtube-канал "Кент".

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