Не той Роналду: батько розіграв сина та постриг у стилі "зубастика" Роналдо – смішне відео
На карантині багато кому доводиться миритися з довгим волоссям, адже перукарні зачинені. Дехто наважується змінити імідж самостійно, а хтось просить допомоги у близьких.
До мережі потрапило відео, як син попросив батька постригти його у стилі португальця Кріштіану Роналду.
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Хлопчина навіть продемонстрував батькові зразок, використавши світлину Роналду в "Ювентусі".
Батько прийняв виклик і постриг сина, але на свій лад.
Хлопець отримав зачіску колишнього гравця "Барселони", "Інтера", "Реала", "Мілана" та збірної Бразилії Роналдо. "Зубастик" свого часу здивував світ незвичним іміджем.
Дивіться кумедне відео
Нова зачіска неабияк розвеселила батька, що не скажеш про хлопця. Протягом карантину йому доведетьс жити з новим іміджем.
На щастя для нього, до завершення карантину волосся встигне відрости.
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