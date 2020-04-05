Не той Роналду: батько розіграв сина та постриг у стилі "зубастика" Роналдо – смішне відео

На карантині багато кому доводиться миритися з довгим волоссям, адже перукарні зачинені. Дехто наважується змінити імідж самостійно, а хтось просить допомоги у близьких.

До мережі потрапило відео, як син попросив батька постригти його у стилі португальця Кріштіану Роналду.

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Хлопчина навіть продемонстрував батькові зразок, використавши світлину Роналду в "Ювентусі".

Батько прийняв виклик і постриг сина, але на свій лад.

Хлопець отримав зачіску колишнього гравця "Барселони", "Інтера", "Реала", "Мілана" та збірної Бразилії Роналдо. "Зубастик" свого часу здивував світ незвичним іміджем.

Дивіться кумедне відео

А ви вже наважилися змінити імідж? https://t.co/BmzOg7VHxg — Спорт 24 (@sport24tvua) April 5, 2020

Нова зачіска неабияк розвеселила батька, що не скажеш про хлопця. Протягом карантину йому доведетьс жити з новим іміджем.

На щастя для нього, до завершення карантину волосся встигне відрости.

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