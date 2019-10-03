Не треба тут гейських парадів, країна перемогла фашизм, – футболіст Нойок

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Олександр Нойок
Олександр Нойок / Динамо Брест

Український футболіст брестського "Динамо" Олександр Нойок виступив проти гей-парадів. Футболіст заявив, що йому боляче за те, що в Києві відбувся марш рівності.

Футболіст переконує, що він не гомофоб, але стверджує, що Україна "православна країна, тут цього не треба".

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У Києві провели, але я вважаю, що цього не повинно було бути. Мені було боляче. Країна перемогла фашизм, всі билися,
– сказав Нойок.

На запитання про те, яке відношення геї мають до фашизму футболіст відповів: "Ну це ж звідти пішло, напевно. У нас же повинна бути якась радянська загартованість. Наші батьки жили добре, щасливо, всі згадують цей час".

Нойок заявив, що не хоче повернутися у часи Радянського Союзу. "Ні, просто батьки там жили й дали нам гарну базу. Ми нормальні хлопці: дружина, сім'я, щастя, внуки", – сказав Нойок.

Нойок є вихованцем донецького "Шахтаря". В Україні він виступав за "Закарпаття", "Металіст" та донецький "Металург". У 2016 році перейшов у "Динамо" Мінськ. З 2018 року виступає за "Динамо" Брест.

За "Динамо" Брест Нойок вже встиг зіграти 41 матч, забив 8 голів та віддав 5 результативних передач. Команда українця лідирує у чемпіонаті Білорусі.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
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