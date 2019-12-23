Не Усик: промоутер назвав наступного суперника Джошуа

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що британець Ентоні Джошуа в наступному поєдинку зустрінеться з Кубратом Пулєвим. Промоутер Пулєва переконаний, що болгарин проведе бій з Джошуа швидше за Олександра Усика.

Арум підтвердив ютуб-каналу EsNews, що Джошуа спершу проведе захист титулу IBF проти Пулєва, який є обов'язковим претендентом.

Читайте також: Усик наблизився до Тайсона Ф'юрі у рейтингу WBC

Так, він буде наступним суперником Джошуа. Ви ж знаєте, як IBF ставиться до своїх обов'язкових захистів. Пулєв поб'ється з Джошуа перед Усиком,

– сказав Арум.

Як відомо, IBF дала командам Джошуа і Пулєва 30 днів, щоб домовитися про бій. Ентоні повинен провести захист поясу IBF до квітня 2020.

Натомість Усик є претендентом по лінії WBO. У цій організації дали Джошуа та Усику пів року для організації поєдинку.

Таким чином, Усик, ймовірно, проведе проміжний бій до зустрічі з Джошуа. Найбільш реальним суперником українця є Дерек Чісора. Їх бій може відбутися у березні 2020 року.