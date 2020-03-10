Не уявляю бій Джошуа або Усика без глядачів, – зірковий промоутер

Британський промоутер Едді Хірн прокоментував заходи безпеки, які застосовуються на спортивних змаганнях через коронавірус.

Хірн сподівається, що до моменту бою Джошуа проти Пулєва заборони на відвідування стадіону для публіки не буде.

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У нас напружений графік, ми сподіваємося, що зможемо провести всі бої в термін і без зривів. Для мене бокс унікальний у багатьох відносинах, особливо з точки зору ролі вболівальників для досягнення піку можливості бійця.



Можете уявити, як Ентоні Джошуа йде на бій проти Кубрата Пулєва перед вами, мною і Адамом Смітом? Цього не станеться. Можете уявити, як Дерек Чісора бореться з Олександром Усиком, після чого переможець підіймається на канати перед порожнім залом? Для мене дуже важко провести бій без глядачів,

– заявив Хірн.