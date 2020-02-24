Не виключено, що це був мій останній чемпіонат світу: Фуркад підвів підсумок

Двома мас-стартами завершився чемпіонат світу в Антхольці. Відомий французький біатлоніст Мартен Фуркад поповнив свою скарбничку трьома нагородами.

Завершився чемпіонат світу в Антхольці. Він приніс французу Мартен Фуркаду три нагороди: бронзу у спринті та два золота у чоловічій естафеті та індивідуальній гонці відповідно.

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Прокоментував на прес-конференції завершення чемпіонату світу Мартен Фуркад: "Це був відмінний чемпіонат. Я задоволений і атмосферою, і спортивними результатами. Найбільше мені, звичайно ж, запам'ятається перемога в естафеті. Вона дуже багато значить для мене і показує високий рівень збірної Франції. У нашої чоловічої команди ніколи раніше не було такого успішного чемпіонату. Не виключено, що це був мій останній чемпіонат світу, але всі важливі рішення я буду приймати після закінчення сезону. А поки мені треба сфокусуватися на боротьбі з Йоханнесом за Великий Кришталевий глобус".

Після чемпіонату світу лідерство у загальному заліку зберіг Мартен Фуркад із 788 очками. На другій сходинці ще один француз – Кантен Фійон-Майє – 712. Трійку лідерів замикає чинний володар Великого кришталевого глобуса Йоганнес Бьо – 690.

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Зазначимо, що в Антхольці Фуркад виграв перший у сезоні малий Кришталевий глобус у заліку індивідуальних гонок. Перемога в індивідуальній гонці дозволила стати Фуркаду 12-кратним чемпіоном світу і чотирьох кратним в індивідуальних гонках.

Відеоогляд чоловічої індивідуальної гонки