Не вірю у травму: українець Гвоздик підозрює попереднього суперника в брехні

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Олександр Гвоздик
Олександр Гвоздик / boxingscene.com

Чемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик сумнівається у травмі французького боксера Дуду Нгумбу, який не зміг продовжити з українцем бій за титул.

У ніч на 31 березня Гвоздик у Філадельфії успішно провів свій перший захист титулу чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі. Українець переміг Нгумбу, оскільки той не зміг продовжити бій.

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Виконавчий директор Атлетичної комісії штату Пенсільванія Грег Сьорб стверджує, що у бійця серйозна травма – розрив зв'язок гомілки. Але Гвоздик має зовсім іншу думку.

До того моменту, коли я почав підбирати якісь ключики, мабуть, він це відчув. Насправді, я не вірю у травму. Звичайно, насправді, я не знаю, що сталося, але у мене великі сумніви в цьому присутні. Бій закінчився і залишився неприємний осад. Ти проробляєш велику роботу протягом декількох місяців, викладаєшся у залі й хочеться поставити жирну крапку, а в цьому бою цього зробити не вдалося,
– цитує Гвоздика vRINGe.

Гвоздик швидше за все, наступний бій проведе проти обов'язкового претендента. Ним є американець Маркус Браун. Можливість битися з Гвоздиком Брауну подарувала січнева перемога над екс-чемпіоном світу у двох дивізіонах шведом Баду Джеком.

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Теги: Спорт Бокс Олександр Гвоздик Новини Спорту
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