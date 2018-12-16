Не все вимірюється грошима: "Карпатам" пропонували за Шведа більшу ціну, аніж "Селтік"

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Мар'ян Швед
Мар'ян Швед / ФК "Карпати"

Віце-президент "Карпат" Олег Смалійчук прокоментував трансфер Мар’яна Шведа у "Селтік". Львівський клуб міг отримати більшу суму, якби продав гравця в інший клуб.

24 канал писав, що 31 січня "Селтік" оголосив про підписання контракту з вінгером "Карпат" Мар'яном Шведом. Гравець оформив договір на 4,5 року, але на правах оренди до кінця сезону повернувся в львівську команду.

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Не все вимірюється грошима. Так, і у "Карпат", і у самого футболіста були кращі у фінансовому плані пропозиції, але Мар’ян ще раз довів, що зелено-білий колір для нього не порожній звук. Любов до рідного клубу, любов до свого міста та до своєї Країни повинні стати прикладом для наших молодих вихованців. І не важливо, хто навпроти, важливо, хто поруч,
– написав Смалійчук у Facebook.

За інформацією Transfermarkt, сума трансферу українця в шотландський клуб склала 2 млн євро.

Раніше наставник "Селтіка" Брендан Роджерс неоднозначно прокоментував купівлю Шведа у "Карпат". Роджерс підтвердив перехід українця, однак заявив, що гравець такого плану йому наразі не потрібен.

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Теги: Футбол Спорт Мар'ян Швед ФК Карпати
Джерело: 24 Канал
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