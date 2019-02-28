Не взяв російський паспорт, і вважаю це правильним, – український футболіст

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Борис Тащі
Борис Тащі

25-літній український футболіст Борис Тащі виступає у Німеччині. Однак ще у 2011 році гравець перейшов у московське "Динамо". Та заграти за російський клуб йому не вдалося. Хоча якби він взяв російське громадянство, проблем з кар’єрою у Росії в нього могло не виникнути.

У 2014 році, так і не зігравши за московське "Динамо" та повернувшись із чергової оренди з ужгородської "Говерли", Борис Тащі отримав таки шанс залишитися в російській команді.

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"Коли я, так і не зігравши в оренді в Ужгороді, повернувся в "Динамо", команду прийняв Черчесов. Він, до речі, добре до мене ставився. Але там було питання ліміту. Теоретично можна було взяти російський паспорт – тоді б я залишився в "Динамо". Але я цього не зробив. І, вважаю, правильно. Я українець, у мене сім'я в Україні. Чому я повинен брати паспорт?", – розповів Борис Тащі в інтерв’ю Sport24.

Після цього гравець відправився у Німеччину. Там він спочатку виступав за "Штутгарт". Згодом була оренда у чеську "Збройовку". Зараз він виступає за "Дуйсбург" у другій Бундеслізі. В його активі також матчі за всі юнацькі та молодіжні збірні України, окрім головної команди.

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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