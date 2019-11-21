Не зачинив двері перед жодним з біатлоністів, – тренер збірної України

Старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра розповів про склад збірної на перший етап Кубка світу. Також Санітра прокоментував можливість участі в етапах Кубка світу Сергія Семенова.

Санітра заявив, що кістяком збірної України будуть Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко та Артем Тищенко. Також Санітра виокремив Антона Дудченка й Тараса Лесюка.

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Я прекрасно знаю рівень кожного спортсмена ще з літа по виступах на зборах в Ідре. Ми працюємо над тим, щоб хлопці знали розклад своїх стартів, а також вже визначилися з кістяком збірної. Це – Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Антон Дудченко і Тарас Лесюк.



Богдан Цимбал, Руслан Бригадир та Віталій Труш приєднаються до Сергія Семенова з Андрієм Доценко на Кубку IBU. На першому етапі – спринті в Шушені – також виступить Антон Дудченко, який після цього одразу поїде до Естерсунду,

– цитує Санітру biathlon.com.ua.

Санітра заявив, що 31-річний Сергій Семенов зможе взяти участь в етапах Кубка світу, якщо завоює місце в складі збірної України.

Я дивився на виступи Сергія на Міжнародних передсезонних змаганнях, але це не важливо. Ми домовились, щодо системи, за якою він може повернутися на Кубки світу. Далі він виступить на двох етапах Кубка IBU в Шушені (Норвегія) та Ріднау (Італія).



За результатами цих стартів ми прийматимемо рішення. Так як я і говорив перед сезоном, я не зачинив двері перед жодним зі спортсменів, а навпаки радітиму, якщо конкуренція стане ще більшою,

– резюмував тренер.

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20 листопада став відомий склад чоловічої команди України на перший етап Кубка світу з біатлону.

Склад збірної України

Артем Прима

Дмитро Підручний

Руслан Ткаленко

Артем Тищенко

Антон Дудченко

Тарас Лесюк

Біатлонний сезон розпочнеться 30 листопада у шведському Естерсунді. Першою гонкою буде одиночна змішана естафета.

Календар Кубка світу з біатлону 2019/20 та розклад всіх гонок – дивіться тут.