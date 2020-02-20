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Не знаю, чому Шевченко на мене образився: Селезньов про втрату місця у збірні України

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Євген Селезньов / 24 канал

Нападник турецького клубу "Бурсаспор" Євген Селезньов прокоментував, чому не отримує виклик у збірну України з футболу. Нападник розповів, що не знає, чому наставник команди Андрій Шевченко не розраховує на нього.

В інтерв'ю ютуб-каналу ексгравця збірної України Артема Мілевського Селезньов припустив, що Шевченко на нього за щось ображений.

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Я можу комусь подобатися як людина, комусь не подобатися. Але я ніколи нікого не зраджував і зраджувати не збираюся. За спиною говорити не буду. Не знаю, чому Андрій Миколайович на мене образився, взагалі не розумію. Але у нього своя справу. Він тренер, він великий футболіст, реально великий футболіст, ми всі це прекрасно розуміємо. Нам до нього ще, як до неба,
– сказав Селезньов.

  • Свій останній матч за збірну України Селезньов зіграв 9 вересня 2018 року. Тоді "синьо-жовті" в Лізі націй перемогли на виїзді Чехію. Селезньов у тій зустрічі відіграв усього 5 хвилин.
  • Наступну гру проти Словаччини, яка відбулася через три дні, Євген провів на лаві запасних.
  • На той момент Селезньов був футболістом турецького клубу "Акхісар".
  • Взимку 2019 року Селезньов перейшов в іспанську "Малагу", а з вересня 2019 виступає у другій лізі Туреччини за "Бурсаспор".
  • За збірну України Селезньов зіграв 57 матчів, в яких забив 11 голів.

Що відомо про Селезньова? За свою кар'єру 34-річний нападник змінив вісім клубів. Євген виступав за "Шахтар", "Дніпро", "Арсенал" Київ, "Кубань", "Карабюкспор", "Акхісар", "Малагу" та "Бурсаспор".

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Андрій Шевченко Збірна України з футболу Євген Селезньов Спорт Футбол
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