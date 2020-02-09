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Не знаю, як у мене вийшло вирватися, – нападник "Шахтаря" поскаржився на клуб

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Андрій Борячук / shakhtar.com

Нападник Андрій Борячук поділився думкою про трансферну політику "Шахтаря". Андрій – належить "Шахтарю" і наразі на правах оренди грає за турецький "Різеспор".

Борячук в інтерв'ю ютуб-каналу "Трендець" заявив, що не розуміє, як у "Шахтарі" вирішують залишити гравця чи віддати в оренду.

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Треба зрозуміти політику "Шахтаря". Яким чином вони вирішують – залишати чи віддавати в оренду. Це загадка. Тотовицький, по суті, три роки втратив. Я сидів, коли не захотів грати за дубль. Я шахтарівське серце, але не можу зрозуміти. Мені теж цікаво, як це все визначається,
– сказав Борячук.

Також нападник не в захваті від оренди в "Маріуполь", де він виступав 2 роки. За його словами, у "Маріуполі" неможливо розвиватися.

"Не знаю, як у мене вийшло вирватися, напевно, вищі сили. Ніхто не хоче йти в "Маріуполь", там неможливо розвиватися, яке там розвиток?", – додав Борячук.

Як відомо, значна частина футболістів "Шахтаря" виступає в "Маріуполі" на правах оренди. Зокрема, наразі у "Маріуполі" аж 12 орендованих гравців "Шахтаря".

У цьому сезоні Борячук зіграв за "Різеспор" 5 матчів. Орендна угода розрахована до літа 2020 року.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Шахтар Новини Спорту
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