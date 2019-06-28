Нема різниці: Караваєв вже розповів, на якій позиції буде грати в "Динамо"

Новоспечений футболіст "Динамо" Олександр Караваєв поділився емоціями від переходу з луганської "Зорі" в київський клуб. Футболіст розповів, що готовий грати на будь-якій позиції.

Караваєв здебільшого грає на правому фланзі. Футболіст закриває позиції правого оборонця або ж атакувального півзахисника.

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З цього приводу я ще не говорив з головним тренером. Зважаючи, що на тій і другій позиції (правого оборонця і правого півзахисника, – Спорт24) я вже граю достатньо довго, то мені не буде різниці.



Коли я приступлю до тренувань й обговорю з тренером – буде зрозуміло. Головне для мене – це завдання тренера. А я буду його виконувати,

– сказав Караваєв.

Окрім того, футболіст, який взяв 20-й ігровий номер, пообіцяв повністю викладатися у матчах за "Динамо" й не опускати рук. За його словами, однією з причин переходу стало те, що тренер "Динамо" Олександр Хацкевич особисто з ним спілкувався перед переходом.

Також для Олександра, за його словами, "Динамо" це крок вперед, оскільки він ніколи не грав у Лізі чемпіонів. Караваєв розповів, що грав на всіх рівнях, окрім Ліги чемпіонів, яка є найсерйознішим турніром.

Олександр Караваєв офіційно став гравцем київського "Динамо" 27-го червня. Футболіст підписав контракт зі столичним клубом на 4 роки. За неофіційною інформацією, трансфер Караваєва обійшовся "біло-синім" у 1,25 мільйона євро.

27-річний Караваєв є вихованцем донецького "Шахтаря". Проте, жодного поєдинку за "гірників" він так і не провів. На правах оренди Олександр виступав за "Севастополь", "Зорю" та турецький "Фенербахче". Влітку 2017-го "Зоря" викупила його у "Шахтаря" та підписала з ним трирічний контракт – до літа 2020 року.

Останнім часом Караваєв успішно виступає за збірну України. Він провів за "синьо-жовтих" 22 матчі, забив 1 гол та віддав 5 результативних передач.