Ненависний для українців арбітр Віктор Кашшаї оголосив про закінчення кар'єри

Угорський арбітр Віктор Кашшаї оголосив про закінчення своєї кар'єри. Він добре запам'ятався українським вболівальникам футболу після матчу Євро-2012 між збірними України та Англії.

Віктору Кашшаї лише 44 роки. Тож він міг продовжити судити футбольні матчі. Однак угорець вирішив зосередитися на кар'єрі в спортивному менеджменті, пише канал "Футбол 1".

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Чим відомий Віктор Кашшаї

Віктор Кашшаї обслуговував матчі з 1990 року. У 2003 році отримав звання арбітра ФІФА та можливість обслуговувати міжнародні матчі. Обслуговував матчі Олімпіади-2008 в Пекіні, працював на фіналі. Був резервним арбітром на декількох матчах Євро-2008. Працював на Чемпіонаті світу 2010 року. Саме він обслуговував фінал Ліги чемпіонів сезону 2010/11, в якому зіграли "Барселона" та "Манчестер Юнайтед".

За що його ненавидять українські вболівальники

19 червня 2012 року у матчі останнього туру групового етапу Євро-2012 у групі D зустрічалися збірні України та Англії. Матч відбувався в Донецьку. Українській команді треба було перемагати, щоб виходити з групи. На 62-й хвилині, коли англійці були попереду 1:0, бригада арбітрів не зарахувала гол Марко Девіча. При цьому що м'яч в повітрі повністю перетнув лінію воріт, перед тим як його вибив Джон Террі у падінні. Ні Віктор Кашшаї, як головний арбітр зустрічі, ні його помічники (цей матч обслуговувала бригада арбітрів з п'яти осіб, в тому числі по одному за кожними з воріт) не побачив там голу. Цей епізод спричинив значний скандал. А матч так і закінчився мінімальною перемогою збірної Англії.



Джон Террі вибиває м'яч вже за лінії воріт після удару Девіча у матчі Україна – Англія. Арбітр Віктор Кашшаї не зарахував в цьому епізоді гол (фото: Трибуна)

За що його ненавидять вболівальники "Шахтаря"

Після матчу Євро-2012 Кашшаї не перепікався з українцями. Аж до листопада 2018 року. Саме тоді його призначили арбітром зустрічі між "Манчестер Сіті" та "Шахтарем" в Лізі чемпіонів. У цьому матчі Кашшаї призначив пенальті у ворота "гірників" після того. як Рахім Стерлінг перечепився за газон у чужому штрафному майданчику та впав. Все це було ще до введення системи відеоповторів. Удар з позначки реалізував Габріель Жезус. Сам матч закінчився розгромом 6:0.

Відео призначення пенальті у ворота "Шахтаря" Віктором Кашшаї