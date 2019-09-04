Неочікувано помер триразовий олімпійський чемпіон з біатлону Хальвард Ханевольд

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Помер Хальвард Ханевольд
Помер Хальвард Ханевольд / ТАСС

Триразовий олімпійський чемпіон з біатлону Хальвард Ханевольд помер у віці 49 років у своєму домі. Його тіло було виявлено у вівторок вранці, 4 вересня, у себе вдома в місті Аскер. Подробиці смерті колишнього спортсмена збірної Норвегії не уточнюються.

Норвежець Хальвард Ханевольд тричі вигравав золото Олімпійських ігор – в індивідуальній гонці Нагано-1998, а також двічі ставав переможцем олімпійської естафети в складі збірної Норвегії – у Солт-Лейк-Сіті-2002 та Ванкувер-2010. Крім того, на його рахунку два олімпійських срібла та одна бронза.

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Він також п'ятиразовий чемпіон світу (а також ще 8 срібних та 4 бронзові медалі).

Ханевольд завершив кар'єру у 2010 році у віці 40 років. Після відходу зі спорту він працював експертом на норвезькому телебаченні. 3 грудня 2019року йому виповнилося б 50 років.

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Теги: Спорт Новини біатлону Втрати
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