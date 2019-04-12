Неонацист та расист: історія із Зозулею отримала продовження

Після того, як іспанський політик Пабло Іглесіас обізвав Романа Зозулю неонацистом та расистом на захист гравця стали в його команді та Федерації футболу України.

Пабло Іглесіас зробив свою заяву в інтерв'ю виданню Marca. Він є політиком лівих поглядів та лідером коаліції "Об'єднаний Подемос".

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Головний тренер "Альбасете" Луїс Мігель Раміс заявив, що в Зозулі за спиною є команда та його сім'я.

Я не можу нічого підтвердити або спростувати, я тільки знаю, що у мене є видатний гравець і неординарна людина. Я не хочу надавати цьому більшого значення, ніж ті, які порушили цю тему.

Він знає, що у нього завжди за спиною є клуб, Асоціація іспанських футболістів (AFE) і партнери по команді. Його сім'я й одноклубники знають, на що це схоже. Я не збираюся більше про це говорити,

– цитує Раміса Masquealba.

На захист Зозулі став і президент Федерації футболу України Андрій Павелко.

"Вкрай обурений, що патріот, який щиро любить Україну, Роман Зозуля знову став мішенню для нападок з боку лівих радикалів Іспанії. Цього разу відзначився депутат місцевого Конгресу і Європарламенту Пабло Іглесіас. Він підтримав дії фанатів Райо Вальєкано та їх бойкот Романа через його нібито нацистські погляди.

Як і два роки тому, шанувальники забороненої в нашій країні комуністичної ідеології знову звинувачують Романа в тому, що він нібито є неонацистом і расистом. Тим, хто знає Зозулю, а я особисто знайомий з ним уже дуже давно, очевидно, що більш абсурдної претензії на адресу одного з найбільш харизматичних українських гравців і бути не може.

Як і всі представники футбольної сім'ї України, я щиро вдячний керівництву клубу Альбасете, за який виступає Роман, і іспанським ЗМІ, які виступили на його захист. Федерація футболу України готова надати Зозулі будь-яку, в тому числі юридичну допомогу, якщо Роман прийме рішення захищати свою честь і репутацію в суді. Також в УЄФА і Королівську іспанську футбольну федерацію буде направлено звернення з проханням дати оцінку випадів політиків-популістів на адресу українського футболіста.

"Готові надати допомогу Зозулі в захисті його прав", – Асоціація іспанських футболістів "Готові надати допомогу Зозулі в захисті його прав", – Асоціація іспанських футболістів

Упевнений, всі шанувальники українського футболу підтримають мене в тому, що Патріот України Роман Зозуля не повинен страждати через свою громадянську позицію! Тим більше, що активна громадянська і соціальна позиція Романа – це привід для національної гордості всіх, хто любить нашу прекрасну країну", – написав Павелко.

Не залишив без уваги скандал і мер Альбасете Мануель Серрано, який теж висловив підтримку Роману Зозулі.

Хочу висловити свою підтримку клубу, нашому гравцеві та фанатам, які завжди були прикладом толерантності, зразкової поведінки та демократії. Пабло Іглесіас, у неділю ми збираємося присвятити тобі гол, і Роман Зозуля допоможе нам пробитись у Прімеру,

– написав мер Альбасете Мануель Серрано у своєму Twitter.

Todo mi apoyo al @AlbaceteBPSAD, a nuestro jugador, a la plantilla y a toda la afición que siempre da ejemplo de convivencia, tolerancia, comportamiento y democracia. @Pablo_Iglesias_ ‘CAMPEÓN’ el domingo te vamos a dedicar un gol y Román Zozulia el del ascenso del Alba a Primera https://t.co/Ops8DCf4OE — Manuel Serrano (@Selopezmanuel) 11 апреля 2019 г.

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Скандал навколо Романа Зозулі1 лютого 2017 року було оголошено, що Роман Зозуля переходить до "Райо Вальєкано" на правах оренди. Перехід до нового клубу супроводжувався масовими протестами фанатів. Вони звинувачували Романа у зв'язках з ультраправими організаціями в Україні. Як приклав наводилися його слова підтримки українській армії у війні на Донбасі.



Самі ж фанати "Райо" належать до ультралівих організацій, частина з них воювала на стороні окупантів на Донбасі. Тож вони використовували проросійські ярлики, називаючи Романа Зозулю "неонацистом". Згодом це "підхопили" й фанати інших іспанських клубів, які є прихильниками лівих поглядів.



Відтак перехід гравця у Райо" було зірвано. Зважаючи, що трансферне вікно вже було закрито, ФІФА, як виняток, дозволила йому перейти в будь-який інший клуб, який грає за системою "весна-осінь".



Влітку 2017 року Роман Зозуля перейшов до "Альбасете", за який виступає і досі. 29-річний футболіст в поточному сезоні зіграв 28 матчів за "Альбасете", відзначившись 8 голами й 2 результативними передачами. Його команда йде на третій сходинці в Сегунді та має шанс на підвищення у класі.