Непереможений український супертяж відправив суперника в нокаут вже у першому раунді: відео

Перспективний український суперважковаговик Ігор Шевадзуцький (2-0, 2 КО) здобув свою другу перемогу на професійному рингу.

Українець бився проти 37-річного представника Зімбабве Вінсента Музіра (4-0, 2 КО) і завдав йому першої поразки в кар'єрі, нокаутувавши суперника в першому раунді поєдинку в ПАР.

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Це друга перемога нашого боксера на професійному рингу. У квітні 2019 року в першому раунді українець нокаутував боксера з ПАР Вікуса Людека.

Спорт 24 писав, що французький важковаговик Тоні Йока (6-0, 5 KO) без особливих проблем переміг досвідченого екс-українця Олександра Димитренка (41-6, 26 KO).