Непереможна Магучіх: українська легкоатлетка перемогла на своїх сьомих змаганнях поспіль

Відбувся турнір Karsten Warholm International з легкої атлетики у норвезькому місті Ульстейнвик. Українка Ярослава Магучіх здобула чергову перемогу.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх тріумфувала на турнірі Карстена Вархольма у Норвегії.

Читайте також: Хочу побити світовий рекорд, – ексклюзивне інтерв'ю з легкоатлеткою Ярославою Магучіх

Українка гарантувала собі перемогу вже на висоті 1,91 метра, яку взяла з першої спроби, тоді як три інших суперниці тричі планку збивали.



Ярослава Магучіх на змаганнях у Норвегії

18-річна українка показала результат 1,96 метра і випередила найближчу суперницю, шведку Софі Скоог на 8 сантиметрів (1,88).

Третю сходинку посіла норвежка Тоньє Ангельсен. Шведка та норвежка показали такий же результат як і ще одна українка Юлія Чумаченко – 1,88 м, але використали для цього різну кількість спроб. Тому за крок від медалі з четвертої рядком змагання завершила українка Юлія Чумаченко.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх в минулому році стала срібною призеркою чемпіонату світу з результатом 2,04 метра. У лютому вона виграла етап World Athletics Indoor Tour в Карлсруе зі стрибком на 2,02 метра, встановивши новий рекорд серед юніорів.

Світовий рекорд Ярослави Магучіх у приміщенні дивіться відео:

У минулому році спортсменку визнали кращою легкоатлеткою року в Україні. Також Ярослава Магучіх разом із ще однією українкою Мариною Бех-Романчук перемогли у найпрестижнішій серії міжнародних легкоатлетичних турнірів World Athletics Indoor Tour.