Непереможна Магучіх: українська легкоатлетка перемогла на своїх сьомих змаганнях поспіль
Відбувся турнір Karsten Warholm International з легкої атлетики у норвезькому місті Ульстейнвик. Українка Ярослава Магучіх здобула чергову перемогу.
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх тріумфувала на турнірі Карстена Вархольма у Норвегії.
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Українка гарантувала собі перемогу вже на висоті 1,91 метра, яку взяла з першої спроби, тоді як три інших суперниці тричі планку збивали.
Ярослава Магучіх на змаганнях у Норвегії
18-річна українка показала результат 1,96 метра і випередила найближчу суперницю, шведку Софі Скоог на 8 сантиметрів (1,88).
Третю сходинку посіла норвежка Тоньє Ангельсен. Шведка та норвежка показали такий же результат як і ще одна українка Юлія Чумаченко – 1,88 м, але використали для цього різну кількість спроб. Тому за крок від медалі з четвертої рядком змагання завершила українка Юлія Чумаченко.
Нагадаємо, Ярослава Магучіх в минулому році стала срібною призеркою чемпіонату світу з результатом 2,04 метра. У лютому вона виграла етап World Athletics Indoor Tour в Карлсруе зі стрибком на 2,02 метра, встановивши новий рекорд серед юніорів.
Світовий рекорд Ярослави Магучіх у приміщенні дивіться відео:
У минулому році спортсменку визнали кращою легкоатлеткою року в Україні. Також Ярослава Магучіх разом із ще однією українкою Мариною Бех-Романчук перемогли у найпрестижнішій серії міжнародних легкоатлетичних турнірів World Athletics Indoor Tour.
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