Непереможна українська боксерка побореться одразу за три чемпіонські титули

Українка Олена Медведенко (6-0, 5 КО) проведе поєдинок за титул чемпіонки світу з боксу за трьома версіями.

У бою проти Пріски Вікот українка побореться за титули чемпіонки світу з боксу за версіями GBU, WBF, WIBF. Про це повідомляє Xsport.

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Бій пройде в рамках першої напівсередньої ваги і відбудеться 6 липня в столиці Австрії Відні.

Цікаво, що попередній поєдинок Медведенко виграла одноголосним рішенням у співвітчизниці Аліни Зайцевої.

Спорт 24 писав, що бій Ломаченко – Кемпбелл відбудеться 31 серпня у Лондоні. На кону стоятиме вакантний титул WBC, від якого відмовився Майкі Гарсія . Також Кемпбелл отримає шанс завоювати титули WBA і WBO, якими володіє Ломаченко.