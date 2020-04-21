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Непереможний американець вибачився за расистську образу в сторону Ломаченка

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Девін Хейні / Getty Images

Американський боксер Девін Хейні вибачився за свою скандальну заяву про чемпіона світу за версіями WBC, WBA і WBO в легкій вазі українця Василя Ломаченка.

Кілька днів тому афроамериканець заявив, що "ніколи не програє білому хлопцю". Після таких слів боксера звинуватили в расизмі.

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Останні пару днів у мене було багато часу спокійно посидіти і подумати про різні речі. Я щиро шкодую про те, що використовував слова, які кинули тінь не тільки на мене, а й на всіх моїх уболівальників, друзів і однодумців.

Це був цінний урок. Повірте, я його засвоїв. І тепер мені доведеться показати всім, якою ж людиною я є насправді. І, звичайно ж, я продовжу свій шлях до величі – в рингу і за його межами,
– зазначив Хейні.


Через травму Девін був змушений звільнити титул і не зміг провести захист пояса в бою з Хав'єром Фортуною. Через пандемію COVID-19 американець може встигнути відновитися до титульного бою.

У свою чергу, Ломаченко готується до поєдинку з іншим американцем Теофімо Лопесом. Через пандемію бій був відкладений на невизначений термін.

Що відомо про Девіна Хейні
Хейні почав професійну кар'єру в 16 років і до 21 року встиг здобути 24 перемоги, 15 з яких – достроково. У рейтингу boxrec.com американець займає п'яте місце в рейтингу боксерів легкої ваги в світі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Расизм Василь Ломаченко Бокс
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