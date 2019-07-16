Непереможний американець запропонував Ломаченку провести бій за всі пояси у легкій вазі

Американський боксер легкої ваги Теофімо Лопес (13-0, 11 КО) розповів, коли відбудеться його бій проти українського чемпіона WBA, WBO Василя Ломаченка (13-1, 10 КО).

Теофімо Лопес заявив, що хоче організувати бій з Василем Ломаченко і об'єднати всі 4 пояси у легкій вазі.

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Багато людей хочуть побачити цей бій. Всі знають, що це мегабій. Його не буде зараз, але скоро він відбудеться. Якщо він поб'ється зі мною на початку наступного року, це буде його найбільший гонорар.



Я зумію його зупинити. Він занадто дрібний для легкої ваги. Ломаченко, перемагай в своєму бою, я виграю свій 19 липня. Після цього я поб'юсь за титул IBF, а далі – давай організуємо бій за всі чотири пояси,

– зухвало сказав Лопес.

Як відомо, Ломаченко може завоювати третій пояс (WBC) в бою з британцем Люком Кемпбеллом (20-2, 16 КО), в той час як Лопес планує відібрати у Річарда Коммі (29-2, 26 КО) титул IBF.

Бій Ломаченко – Кемпбелл відбудеться 31 серпня у Лондоні. На кону стоятиме вакантний титул WBC, від якого відмовився Майкі Гарсія. Також Кемпбелл отримає шанс завоювати титули WBA і WBO, якими володіє Ломаченко.