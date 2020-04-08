Непереможний боксер Флойд Мейвезер потренувався з сином: відео

Американський боксер Флойд Мейвезер постійно тренується, щоб підтримувати хорошу фізичну форму. Цього разу Флойд тренував свого сина.

Колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях навчив сина викидати джеб. Цим відео із тренування боксер поділився у своєму інстаграмі.

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Навчаю свого сина основи. Продовжуємо гарні тренування. Пишаюся,

– написав боксер.

Ніколи не претендував бути ідеальним, але я прагну бути найкращим батьком.

– мотиваційно підписав Флойд.

Флойд Мейвезер не тільки займається із сином, але і сам активно тренується. Американець показав свою роботу на мішку.

Тримаю зброю зарядженою,

– написав Флойд в інстаграмі.

Флойд Мейвезер планував повернутись у професійний бокс у 2020 році, але відновлення кар'єри Мейвезера зупинили останні трагічні події в житті боксера.

9 березня у власній машині знайшли мертвою матір трьох дітей Флойда Мейвезера. Причина смерті 40-річної жінки поки не розголошується, проте поліція вважає, що це не вбивство.

трьох дітей Флойда Мейвезера. Причина смерті 40-річної жінки поки не розголошується, проте поліція вважає, що це не вбивство. Після цієї трагедії у Флойда помер дядько Роджер Мейвезер, який тренував свого племінника протягом основної частини його кар'єри.Точну причину смерті Роджера і місце, де він був знайдений поки не повідомляється.

У 2020 році в планах у 43-річного Мейвезера було провести два бої – один в рамках співпраці з UFC, а другий – проти відомого Хуліо Сезара Чавеса-молодшого.

За свою кар'єру Мейвезер провів 50 боїв, у яких здобув 50 перемог.

Він провів останній бій 31 грудня 2019 року. У виставковому поєдинку Флойд легко переміг японського кікбоксера Тенсіна Нацукаву.

Додамо, що нещодавно українець Василь Ломаченко заявив, що не проти провести бій із американцем.

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