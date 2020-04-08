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Непереможний боксер Флойд Мейвезер потренувався з сином: відео

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Флойд Мейвезер із синами / instagram.com/kingkoraun

Американський боксер Флойд Мейвезер постійно тренується, щоб підтримувати хорошу фізичну форму. Цього разу Флойд тренував свого сина.

Колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях навчив сина викидати джеб. Цим відео із тренування боксер поділився у своєму інстаграмі.

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Навчаю свого сина основи. Продовжуємо гарні тренування. Пишаюся,
– написав боксер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teaching my son @kingkoraun the fundamentals. Keep up the good work, I'm proud of you.

Допис, поширений Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Ніколи не претендував бути ідеальним, але я прагну бути найкращим батьком.
– мотиваційно підписав Флойд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Never claimed to be perfect, but I strive to be the best father possible. #DaddyDuties @kingkoraun

Допис, поширений Floyd Mayweather (@floydmayweather)

 

Флойд Мейвезер не тільки займається із сином, але і сам активно тренується. Американець показав свою роботу на мішку.

Тримаю зброю зарядженою,
– написав Флойд в інстаграмі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keeping the tools sharp.

Допис, поширений Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Флойд Мейвезер планував повернутись у професійний бокс у 2020 році, але відновлення кар'єри Мейвезера зупинили останні трагічні події в житті боксера.

  • 9 березня у власній машині знайшли мертвою матір трьох дітей Флойда Мейвезера. Причина смерті 40-річної жінки поки не розголошується, проте поліція вважає, що це не вбивство.
  • Після цієї трагедії у Флойда помер дядько Роджер Мейвезер, який тренував свого племінника протягом основної частини його кар'єри.Точну причину смерті Роджера і місце, де він був знайдений поки не повідомляється.

У 2020 році в планах у 43-річного Мейвезера було провести два бої – один в рамках співпраці з UFC, а другий – проти відомого Хуліо Сезара Чавеса-молодшого.

  • За свою кар'єру Мейвезер провів 50 боїв, у яких здобув 50 перемог.
  • Він провів останній бій 31 грудня 2019 року. У виставковому поєдинку Флойд легко переміг японського кікбоксера Тенсіна Нацукаву. 

Додамо, що нещодавно українець Василь Ломаченко заявив, що не проти провести бій із американцем.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
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