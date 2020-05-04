Непереможний боксер Шелестюк показав запальний танець з сексуальною дружиною: відео

34-річний український боксер Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) записав запальний танець для сервісу TikTok. У цьому йому допомогла красуня-дружина Аліна.

Ролик спортсмен опублікував в Instagram, пише 24 канал.

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На відео видно, як боксер і його обраниця виконали запальний танець під відому пісню Macarena.

Що відомо про Тараса Шелестюка?

34-річний Шелестюк виступає в першій середній ваговій категорії (до 69,85 кг).

У 2012 році він завоював бронзову медаль на Олімпійських іграх, після чого переїхав до США. За свою професійну кар'єру українець провів 18 боїв, в яких здобув 18 перемог (10 – нокаутом).

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