Непереможний боксер Шелестюк показав запальний танець з сексуальною дружиною: відео
34-річний український боксер Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) записав запальний танець для сервісу TikTok. У цьому йому допомогла красуня-дружина Аліна.
Ролик спортсмен опублікував в Instagram, пише 24 канал.
Дивіться також Дружина українського боксера записала сексуальне відео в мінімальному бікіні
На відео видно, як боксер і його обраниця виконали запальний танець під відому пісню Macarena.
Що відомо про Тараса Шелестюка?
34-річний Шелестюк виступає в першій середній ваговій категорії (до 69,85 кг).
У 2012 році він завоював бронзову медаль на Олімпійських іграх, після чого переїхав до США. За свою професійну кар'єру українець провів 18 боїв, в яких здобув 18 перемог (10 – нокаутом).
Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24
Читайте також
-
Ребров очолить топ-клуб, актор "Гри престолів" встановив рекорд: головні новини спорту 3 травнясьогодні , 08:00
-
Сепаратист в команді: промоутера Усика закликали вигнати тренера, який виступав на чемпіонаті РФсьогодні , 11:24
-
Руслану Маліновському – 27: як починалася кар'єра лідера збірної Українисьогодні , 11:40